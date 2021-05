Deciziile Consiliului European, după evenimentele din Minsk: aeronavalele din Belarus, interzise pe aeroporturile din UE

"Consiliul European condamnă deturnarea aeronavei Ryanair la Minsk, Belarus, în data de 23 mai 2021. Astfel, a fost pusă în pericol siguranța aviatică, dar și reținerea de către autorități a jurnalistului Raman Pratasevich și Sofia Sapega.

În acest context, Consiliul European a decis:

Decizia a fost publicată și pe contul de Tiwttier al purtătorului de cuvânt al Consiliului European, Barend Leyts.

