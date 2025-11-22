Siegfried Mureșan: „Am evitat pierderea fondurilor pentru fermieri și pentru județele dezvoltate”

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Sursa foto: Facebook/Siegfried Muresan

Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European (PE), a anunțat în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN că România a obținut câteva câștiguri importante în negocierile cu Comisia Europeană: Politica Agricolă Comună și politica de coeziune nu vor mai fi comasate, fermierii păstrează cei doi piloni de finanțare, iar statele membre primesc suplimentar 50 de miliarde de euro pentru dezvoltare rurală.

El a mai precizat că securitatea și apărarea sunt noile priorități ale bugetului Uniunii Europene, susținând că avem nevoie de mai multe fonduri europene pentru a ne proteja.

„Comisia Europeană a propus în luna iulie noul proiect de buget pentru următorii șapte ani. Noi știm că bugetul Uniunii Europene este mereu agreat înainte, pe perioade de șapte ani de zile, pentru ca beneficiarii de fonduri europene, fermierii, autoritățile locale și regionale să aibă predictibilitate, să știe câte fonduri europene primim, în ce condiții și pe ce tipuri de proiecte.

În luna iulie, când Comisia Europeană a propus proiectul de buget, a propus câteva lucruri bune pentru România și câteva lucruri care ridicau semne de întrebare. Chestiunea bună a fost, în principal, faptul că securitatea și apărarea sunt noile priorități ale bugetului Uniunii Europene. Uniunea Europeană înțelege că trebuie să investească mai mult pentru a ne proteja și e un lucru bun cu războiul nu departe de noi, cu atacuri cibernetice, cu interferențe electorale. E clar că avem nevoie de mai multe fonduri europene pentru a ne proteja.

Comisia Europeană însă propusese și ceva ce nu era bun pentru România. Propusese ca Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune să fie contopite în câte un singur fond, să nu mai existe predictibilitate nici pentru fermieri, nici pentru autoritățile locale și ei practic să fie în competiție unii cu alții pentru aceleași tipuri de fonduri. Noi, în Parlamentul European, am spus că nu acceptăm acest lucru.

Eu sunt responsabil în Parlamentul European de aceste negocieri. Am lucrat mult cu Comisia Europeană în ultimele săptămâni și am reușit să obținem câteva îmbunătățiri. În plus față de Pilonul 1 pentru agricultură, banii din care primesc fermierii subvențiile, am reușit să convingem Comisia Europeană să alocăm o sumă de 50 de miliarde de euro pentru toate statele membre ale Uniunii Europene pentru dezvoltare rurală. Deci avem acum predictibilitate.

Politica Agricolă Comună și politica de coeziune nu mai sunt contopite. Restabilim Politica Agricolă Comună cu cei doi piloni. Aproape 300 de miliarde de euro subvenții pentru fermieri. Acești bani erau oricum garantați, dar am reușit să obținem 50 de miliarde de euro pentru dezvoltare rurală, pentru infrastructură la sate, pentru capacități de procesare, de exemplu, pentru ca fermierii să își poată cumpăra în continuare utilaje. E prima reușită”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan: „Nu dorim ca bugetul UE să devină un instrument politic în mâna guvernelor celor 27 de state membre”

Acesta a mai precizat că un alt aspect important este faptul că am reușit să convingem Comisia Europeană ca și în viitor, regiunile, autoritățile locale și regionale, primăriile, consiliile județene să fie implicate direct în negocierea fondurilor europene.

„Cea de-a doua reușită este întărirea politicii de coeziune. Până acum erau prevăzute fonduri doar pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate în propunerea Comisiei Europene. Era riscant, fiindcă riscul era ca județele dezvoltate din România să piardă accesul la fonduri europene. Și chiar dacă Oradea, Cluj și județul Ilfov s-au dezvoltat cu fonduri europene, ele au nevoie în continuare de fonduri europene.

Și am reușit să obținem această garanție din partea Comisiei Europene.

Ultimul lucru: am reușit să convingem Comisia Europeană ca și în viitor, regiunile, autoritățile locale și regionale, primăriile, consiliile județene să fie implicate direct în negocierea fondurilor europene. Comisia Europeană a dorit să discute doar cu guvernele, așa cum o face la PNRR. Și noi știm un lucru: primarii sunt aproape de oameni, ei cunosc nevoile. Noi nu dorim ca bugetul Uniunii Europene să devină un instrument politic în mâna guvernelor celor 27 de state membre.

Dorim ca vocea autorităților locale regionale să fie auzită tocmai pentru a finanța proiectele cât mai aproape de oameni și relevante pentru oameni. Comisia Europeană a acceptat acum un rol obligatoriu al autorităților regionale”, a încheiat Siegfried Mureșan.