Europarlamentarul Jean-Marc Germain: "Prima prioritate este apărarea. Ne este atacată democraţia, România ştie foarte bine"

Europarlamentarul Jean-Marc Germain. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Jean-Marc Germain a reiterat sâmbătă, la Be EU cu Sabina Iosub, că "prima prioritate a Europei este apărarea". "Suntem atacați la frontierele cu Rusia, dar și în interiorul democrației noastre, cu destabilizarea democrației noastre, a procesului electoral. îN România, oamenii știu foarte bine ce înseamnă asta", a spus el.

"Prioritatea principală este abordarea problemelor principale. Și, desigur, pentru Europa, prima prioritate este apărarea. Adică, suntem atacați la frontierele cu Rusia, dar și în interiorul democrației noastre, cu destabilizarea democrației noastre, a procesului electoral. Și în România, oamenii știu foarte bine ce înseamnă asta. Așadar, trebuie să ne apărăm. Există două posibilități. Una este să creștem fondurile în cadrul statelor Marmara cu 27 de apărări diferite, iar cealaltă posibilitate este să începem să construim o apărare europeană.

A doua este ca Europa să aibă o economie puternică. Nu-mi place cuvântul "competitivitate", pentru că ce rost are să fim mai competitivi decât rușii, Statele Unite să fie mai competitive decât chinezii, și astfel se ajunge la un joc nesfârșit și dăunător, pentru că vom cheltui toți banii publici", a spus Germain.

Totuşi, el subliniază că trebuie "să ne protejăm companiile".

"Dar totuși, trebuie să ne protejăm companiile. Trebuie să fim puternici. Există două modalități importante de a fi puternici.

Prima este cheltuirea de bani pentru cercetare, pentru a face companiile din Europa să fie puternice, deoarece sunt inovatoare.

A doua, când suntem atacați, de exemplu, când SUA a impus tarife asupra produselor europene, atunci trebuie să răspundem pentru a ne proteja companiile. Și dacă unele sectoare sunt în pericol, atunci trebuie să le acordăm ajutor public pentru a le ajuta. Partea bună a acestui viitor buget este că începem să abordăm aceste două probleme principale. Și mai sunt și alte probleme importante. De exemplu, există o luptă mare împotriva națiunii pentru a putea gestiona inteligența artificială. Și în Europa, deocamdată, nu avem companii care să poată lupta cu companiile americane sau chineze", a subliniat el.