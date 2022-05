Europarlamentarul Corina Crețu: "PNRR este o prioritate absolută pentru că se pierd bani! Unde vom ajunge?"

”Eu întotdeauna mi-am dorit să ajut România în ciuda guvernelor care s-au tot succedat, în folosirea acestor șanse istorice. Iar acum cu PNRR-ul, aceasta este o șansă în plus pentru că este un mecanism de redresare și reziliență care a fost creat ca urmare a COVID-ului și vine în plus față de sumele clasice pe care România le avea ca stat membru al Uniunii Europene.

Am spus de nenumărate ori că, din păcate, România nu a fost pregătită să absoarbă o asemenea cantitate de bani. A performat foarte bine în ceea ce privește fondurile de preaderare dar apoi au fost miliarde de euro pentru care s-au făcut, cel puțin pe timpul mandatului meu, am încercat și am reușit să facem foarte multe excepții legate de fazarea proiectelor de apă, de canalizare, de perspective care erau deja funcționale dar erau făcute pe credite și am preluat toate aceste credite pe fonduri europene. Aceste lucruri nu se mai pot face acum, aceste artificii.

Dar avem o situație nouă.

Eu cred că este îngrijorător faptul că, pentru 2014-2020, avem o absorbție de 60%. Sunt, din informațiile mele, în implementare proiecte de peste un miliard și jumătate, aproape două miliarde de euro care sunt în risc de a nu fi realizate din cauza creșterii prețurilor, creșterile la energie și creșterii forței de muncă. Adică ceea ce s-a negociat cu Comisia Europeană nu mai corespunde prețurilor de pe piață.

Acest lucru ar da posibilitatea Guvernului României să deschidă, și pentru 2014-2020 dar și pentru PNRR, să deschidă nu renegocierea, pentru că poate este prea mult spus, dar poate ajustarea față de aceste probleme.

PNRR-ul este o prioritate absolută pentru că se pierd banii. Sunt 29,2 miliarde. Din aceste 29,2 miliarde, jumătate sunt împrumuturi, dar împrumuturi pe care le negociază Comisia Europeană, cu dobânzi foarte mici. Acum văd că în fiecare zi Guvernul se îndatorează cu dobânzi mai mari. Adică unde vom ajunge? Cum vor trăi generațiile care vor veni dacă vom avea atâtea împrumuturi care nici măcar nu știm unde se duc?

Am înțeles că banii din timpul pandemiei s-au dus pe teste. De asta ar trebui să fie returnați de la Comisie și eu cred că, urmare a prețurilor și a energiei electrice și a exploziei acestea pe care o avem, România ar fi îndreptățită să ceară ca partea de cofinanțare din partea Comisiei Europene să crească”, a explicat Corina Crețu la Antena 3.