Europarlamentarul Andrey Novakov: Deficitul bugetar de aproape 10% al României e un risc serios

Andrey Novakov mai spune că România și Bulgaria se confruntă direct cu efectele războiului din Ucraina/ foto: Antena 3 CNN

„Deficitul bugetar de aproape 10% al României e un risc serios”, a avertizat europarlamentarul Andrey Novakov în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN. El a adăugat că în data de 28 iulie, Comisia Europeană a trimis o scrisoare în care se menționa posibilitatea suspendării plăților către România, din cauza deficitului uriaș.

Sabina Iosub: „Trebuie să discutăm despre situația Uniunii Europene și a țărilor noastre în ceea ce privește securitatea și apărarea, pentru că suntem foarte aproape de conflictul din Ucraina și, de asemenea, foarte aproape de toate discuțiile care se poartă în prezent pe această temă.”

Andrey Novakov: „De la început trebuie să spun că sunt foarte îngrijorat pentru România. Pe 28 iulie am primit un e-mail, o scrisoare de la Comisia Europeană în care se menționa că se ia în considerare suspendarea plăților către România. Și spun asta pentru că sunt îngrijorat pentru România. Nu este o modalitate ieftină de a impresiona publicul român. Spun asta pentru că nu este posibil să fii bogat dacă ai un vecin sărac.

Așadar, problemele voastre sunt și problemele noastre. Am dori să mergem mai departe „la pachet”, să mergem înainte, mai ales în contextul războiului. Pentru că minele plutesc pe plajele din Bulgaria, dronele aterizează pe nisip și știu că asta se întâmplă și în România. Avioanele de vânătoare românești sunt în aer pentru că au de îndeplinit unele sarcini de urgență. Așadar, suntem într-un pachet.

Ne place sau nu, mie îmi place acum, mai ales de când suntem în Schengen și regret că nu faceți parte din zona euro. Pentru că astfel v-ar ajuta și mai mult în problemele voastre. Ne afectează și pe noi. Așa că eu chiar sper că noul guvern va propune un plan care să nu ne ducă la suspendarea plăților. Este o lecție foarte grea, un deficit bugetar de aproape 10% în România.

Este ceva ce nu s-a întâmplat peste noapte, ce s-a întâmplat în fiecare zi și cumva a trecut neobservat la nivel de instituții. Avem multe lucruri care sunt puse în ordine chiar acum.”

Andrey Novakov: „Bulgaria și România se află în prima linie”

Pe partea de securitate, europarlamentarul a subliniat că România și Bulgaria se află în prima linie a conflictului, confruntându-se direct cu efectele războiului din Ucraina.

Sabina Iosub: „La nivel european, cum vedeți adaptarea europenilor la ceea ce se numește reînarmarea Uniunii Europene?”

Andrey Novakov: „Consider că aceasta este o șansă, mai ales pentru țările noastre care au reușit să își păstreze capacitatea de producție și facilități de pe vremea Tratatului de la Varșovia. Bulgaria și România produc mult și, din păcate, există o piață pentru acestea. Investițiile care provin din inițiative europene precum SAFE și Rearm Europe reprezintă o șansă ca economiile noastre să crească și să profite de această situație. Pentru că eu cred că merităm asta. Bulgaria și România se află în prima linie. Noi suntem cei care ne-am deschis primii casele pentru refugiații ucraineni și continuăm să facem acest lucru. Noi suntem cei care ne confruntăm cu bombele, dronele și minele care cad pe coastele noastre care intră în spațiul nostru aerian, nu în alte țări.

Deci noi suntem cei care ne confruntăm cu cele mai mari amenințări. Așadar, cred că acesta ar putea fi modul în care ar trebui să fim recompensați pentru curajul nostru, pentru generozitatea noastră.

Noi arătăm solidaritatea europeană, dar plătim pentru asta. Așadar, cred că România ar trebui să facă deja acest lucru, deoarece Bulgaria a făcut deja. Va construi fabrica de praf de pușcă în Bulgaria, creând 1.000 de locuri noi de muncă și cine știe cât venit din TVA, pentru că este o producție care costă mult și nu este doar o simplă vânzare, ci este ceva care va ajuta economiile noastre. Aceasta va implica toate celelalte sectoare: industria oțelului, inovațiile, tehnologia de vârf, software.

Chiar sper că România se va implica. Văd unele semnale pozitive. Așa cum ați spus, o investiție în fabrici cu dublă utilitate este ceva ce putem face. Cu toate acestea, există întrebări mai importante la care ar trebui să răspundem. Am fost în Ucraina de multe or. Mi-am deschis casa pentru refugiații ucraineni acum patru ani.

Dar chiar și așa, încă mai am câteva întrebări în minte care nu mă lasă să dorm noaptea. Cum va fi învinsă o țară nucleară? Nu spun că este ceva bun sau ceva rău, dar este realitatea. Când s-a întâmplat asta în istorie? Deci, ce putem învăța?

Cu tot respectul, președintele Federației Ruse nu va rămâne acolo pe veci, dar Rusia va fi tot acolo. Deci trebuie să ne gândim cum să găsim o modalitate de a face față acestei situații. A trăi într-o stare constantă de supraviețuire nu este ceva ce ne dorim pentru cetățenii noștri. Deci trebuie să facem ceva, pentru că istoria ne-a arătat că poți purta doar un anumit tip de negocieri când tancurile sunt acolo, la câteva străzi distanță și dacă mergi cu mâinile goale, sperând la mila celui cu care negociezi. Europa nu a început niciun război din 1944.

Noi suntem cei care plătim pentru restul conflictelor, așa că reînarmarea face parte din formula noastră. Dar ar trebui să ne gândim și la pașii următori.”, a declarat europarlamentarul Andrey Novakov, în cadrul emisiunii Be EU.