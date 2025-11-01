Europarlamentarul Brando Benifei: „Inteligența artificială ne poate ajuta foarte mult, dar prezintă și riscuri”

Europarlamentarul Brando Benifei a vorbit, sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN, despre impactul inteligenței artificiale, noile reglementări europene și nevoia de educație și siguranță digitală, mai ales în rândul tinerilor.

Oficialul a subliniat că tehnologia aduce beneficii uriașe, dar și riscuri, motiv pentru care Uniunea Europeană a adoptat o lege care stabilește reguli clare pentru utilizarea acesteia.

„Inteligența artificială ne poate ajuta foarte mult, dar prezintă și riscuri. Este utilă pentru a crește productivitatea la locul de muncă. Pentru a ne organiza timpul, dar poate prezenta și riscuri. Pentru sănătate, siguranță și drept și pentru drepturile fundamentale.

Poate fi utilizată pentru a supraveghea oameni, poate fi utilizată pentru a combate discriminarea. Așadar, acum aplicăm implementăm legislația europeană privind inteligența artificială, așa-numita lege privind IA. La negocierea căreia am contribuit în calitate de membru al Parlamentului, astfel încât să putem verifica dacă datele utilizate pentru antrenarea ei sunt în regulă. Dacă există suficientă securitate cibernetică, dacă există suficient control uman asupra inteligenței artificiale. Pentru că vrem ca oamenii să aibă încredere în noile tehnologii.

Fără încredere nu putem folosi aceste tehnologii pentru binele europenilor.

Când verificăm dacă totul funcționează cum trebuie, e important, de exemplu, să ne asigurăm că datele utilizate pentru a învăța despre lume nu sunt date părtinitoare. Trebuie să fie informații neutre, echilibrate. Vă dau un exemplu. Inteligența artificială poate învăța că atunci când se uită la persoanele care doresc să fie angajate, trebuie să excludă femeile. Altfel le poate discrimina sau poate fi utilizată de un medic pentru activități medicale. Dar dacă datele nu sunt bune, ele ar putea să nu fie utile pentru activitatea medicală.

În același timp, pentru a fi foarte clar, vedem că, cu ajutorul IA, putem face multe descoperiri științifice, putem reduce consumul de energie, deci putem face multe lucruri, dar avem nevoie să fim siguri ca parametrii sunt buni și de aceea am lucrat la acest aspect. De asemenea, avem nevoie de mai multe investiții. Trebuie să investim mai mult în capacitățile la nivel european, astfel încât să putem avea mai multe întreprinderi, mai multe afaceri care pot crea locuri de muncă în domeniul inteligenței artificiale”, a explicat acesta.

Benifei: „E important să avem mai multe reguli pentru minori”

În ceea ce privește protejarea minorilor, europarlamentarul italian a afirmat că Europa are nevoie de reguli clare pentru a-i feri de conținut violent, pornografic sau extremist, dar fără a crea „sisteme care spionează comunicațiile”

„Cred că este important să avem, pentru inteligența artificială și pentru platformele digitale în general, mai multe reguli pentru minori.

Ar trebui să evităm riscul ca minorii să fie expuși la materiale pornografice, la conținut violent sau la conținut plin de ură. În același timp, nu ar trebui să creăm sisteme care să spioneze comunicațiile. Trebuie să evităm acest tip de mecanisme. Cred că putem adopta o abordare echilibrată, care să prevină prejudiciile aduse copiilor, dar să apere și viața noastră privată și să evite intruziunea autorităților în ea”, a mai subliniat acesta.

„Inteligența artificială nu trebuie să ne înlocuiască, ci să ne ajute”

Benifei a mai vorbit despre importanța educației digitale, afirmând că atât tinerii, cât și adulții trebuie să învețe cum să folosească în siguranță aceste tehnologii care schimbă rapid piața muncii și viața de zi cu zi.

„Cred că problema în țara mea, ca și în alte țări, este că avem nevoie de mai multă formare, învățare și educație în domeniul inteligenței artificiale.

Există curiozitate, există interes, dar și îndoieli și temeri, pe care încercăm să le depășim cu legislația noastră - o inteligență artificială centrată pe om. Totuși, este nevoie și de învățare. Trebuie să fim instruiți cu privire la modul de utilizare a acesteia, la înțelegerea automată. Cred că aceasta este provocarea atât pentru tineri, cât și pentru adulții care trebuie să învețe aceste lucruri pentru munca lor și pentru viața de zi cu zi. Așadar, trebuie să investim mai mult în Italia, dar și în Europa, în general, în învățare, formare și educație în ceea ce privește inteligența artificială.”

De asemenea, întrebat care e viitorul în ceea ce privește inteligența artificială, acesta a răspuns că:

„Lucrurile se schimbă foarte repede. Asta este o provocare pentru autoritățile de reglementare. Trebuie să avem reguli suficient de flexibile, dar vedem și o evoluție atât de mare încât este clar că trebuie reglementată.

De aceea, avem nevoie de reguli și de un dialog global între principalele puteri ale lumii cu privire la modul de abordare a inteligenței artificiale, astfel încât să evităm riscurile. De exemplu, utilizarea IA în război pentru a crea probleme între națiuni și popoare. Cred că trebuie să colaborăm pentru a crea o abordare comună, așa cum facem cu alte probleme la nivel internațional. Europa, cu modelul său de reglementare, poate oferi un exemplu de bună practică”, a încheiat acesta.