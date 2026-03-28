Maria Grapini: Mă îngrijorează pregătirea punctelor vamale din România. Să nu fim noi cei care lasă să intre produsele neconforme

Europarlamentarul Maria Grapini a vorbit, în cadrul emisiunii Be EU la Antena 3, despre Autoritatea Vamală europeană, EUCA, pentru găzduirea căreia a candidat și România.

Grapini a subliniat necesitatea dotării vămilor naționale cu aparatură corespunzătoare și a accentuat asupra necesității de a fi pregătiți lucrătorii vamali.

"Nu e foarte lung termenul, în 2028 trebuie să funcționăm. Noi suntem în 2026. Pe lângă dotările vămilor, trebuie o pregătire profesională a modului cum să controleze și o integritate a lucrătorilor vamali.

Știți ce mi s-a spus atunci când, ca român, am afirmat că susțin candidatura Bucureștiului pentru EUCA? Au fost români care au zis: 'Cum să susțineți România, când noi avem probleme de control în vamă?'

Deci trebuie să se gândească foarte bine toată Uniunea Europeană. Mă interesează România să aibă lucrători vamali integri, morali, bine pregătiți profesional și să avem aceste dotări în vamă (...)

Maria Grapini: Mă interesează pregătirea vămilor încă de la primul mandat de europarlamentar

Până la urmă, indiferent unde va fi această Autoritate, mă îngrijorează pregătirea punctelor vamale din România, pentru a nu fi noi cei care lăsăm să intre toate produsele neconforme.

Spun asta pentru că va începe să se aplice, temporar, acordul Mercosur, dar nu numai. Se semnează acordul cu India.

Primim în prezent fructe din Egipt, din Turcia. N-avem protecție pentru ele, ca la Mercosur, dar controlate trebuie făcute, pentru că altfel cetățeanul nu este protejat și mănâncă ceva în legătură cu care nu știe dacă are sau nu are pesticide (...), nu știe dacă e sănătos sau nu.

Deci, pe mine mă îngrijorează pregătirea vămilor încă din primul mandat de europarlamentar.

De când am venit aici, din 2014, am ridicat această problemă - să avem grijă, pentru că nu este competența Uniunii Europene de a controla intrările de marfă în statul membru", a spus Grapini la Antena 3 CNN.

Ce este și cum funcționează noua Autoritate Vamală a UE, EUCA

Formată din aproximativ 250 de funcționari UE, EUCA va coordona supravegherea importurilor în blocul comunitar, având competența de a bloca o gamă largă de produse, de la jucării din plastic suspecte la produse cosmetice neconforme și substanțe ilegale.

Agenția va urmări simplificarea procedurilor vamale, îmbunătățirea securității comerțului online pentru cetățenii celor 27 de state membre ale UE şi şi punerea la dispoziția autorităților naționale din aceste țări a unor instrumente armonizate şi simplificate.

A fost apoi nevoie de trei tururi de scrutin la nivelul instituțiilor UE pentru a stabili orașul câștigător care va găzdui EUCA.

În cele din urmă, Franța, cu orașul Lille, a învins cu 36 de voturi, față de cele 18 obținute de capitala italiană Roma, după cum a anunțat președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene.

În cursă s-au mai înscris orașele București, Liege, Malaga, Porto, Haga, Varșovia și Zagreb.