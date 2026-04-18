Mureșan, despre sistemul de vot din UE: Să luam mai multe decizii cu majoritate. Dacă un premier vrea să stea pe loc, să rămână singur

Europarlamentarul Siegfried Mureșan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a spus, sâmbătă, că „Uniunea Europeană trebuie să evolueze”, făcând referire la sistemul de vot unanim. El a subliniat că, pentru deciziile majore, ar trebui păstrat, însă „în viața de zi cu zi, mai multe decizii ar trebui să se poată lua cu o majoritate calificată, mai ales dacă Uniunea Europeană se va extinde de la 27 de state membre la 30–32”. „Dacă un prim-ministru, precum Viktor Orban, vrea să rămână pe loc, să rămână singur, dar să nu ne poată ține pe toți pe loc împreună cu el”, a spus el, la Be EU cu Sabina Iosub.

„Adevărul este următorul: Uniunea Europeană a evoluat în timp. A început ca o comunitate de șase state membre care cooperau în domeniul economic al cărbunelui și așa mai departe. Astăzi, suntem o uniune politică de 27 de state membre. De la înființarea Uniunii Europene nu a existat niciun conflict militar armat între statele membre. Deci este clar că Uniunea Europeană contribuie la liniște, aduce pacea pe continentul european și, cu cât aduce mai multe reguli, dezvoltare economică, justiție și stat de drept și cu cât mai multe state participă în acest spațiu, cu atât este mai bine.

Însă este clar că și Uniunea Europeană trebuie să evolueze, trebuie să se modernizeze. Este ușor când ești șase în jurul mesei să iei decizii în unanimitate. Când ești 27, este imposibil. Întrebați 27 de oameni în jurul mesei dacă doresc să bea apă plată sau apă minerală, cafea sau ceai. Nu vor dori toți același lucru”, a spus europarlamentarul Siegfried Mureșan.

El a subliniat că ar trebui ca mai multe decizii ar trebui luate cu majoritate calificată, nu cu unanimitate.

„Până acum, multe decizii la nivelul Uniunii Europene s-au luat cu unanimitate de voturi. Consider că este esențial ca deciziile fundamentale să se ia și în viitor în unanimitate, adică să nu extindem Uniunea Europeană decât dacă toți suntem de acord. Dar, în viața de zi cu zi, mai multe decizii ar trebui să se poată lua cu o majoritate calificată, mai ales dacă Uniunea Europeană se va extinde de la 27 de state membre la 30–32 de state membre.

Va fi important, pentru a funcționa și a putea lua decizii mai rapid, să luăm deciziile curente cu majoritate calificată, astfel încât dacă un prim-ministru, precum Viktor Orban, vrea să rămână pe loc, să rămână singur, dar să nu ne poată ține pe toți pe loc împreună cu el”, a mai spus el.