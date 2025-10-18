Piața electricității în Europa. Cine importă și cine exportă cel mai mult

3 minute de citit Publicat la 17:15 18 Oct 2025 Modificat la 17:15 18 Oct 2025

Uniunea Europeană caută să îmbunătățească legăturile energetice între statele membre. Foto: Getty Images

Energia este o parte esențială a vieții noastre de zi cu zi și coloana vertebrală a economiilor moderne. După invazia Rusiei în Ucraina, securitatea energetică a devenit un subiect fierbinte în Europa – la fel și accesibilitatea. Euronews analizează mai atent comerțul cu energie electrică, dezvăluind care sunt țările importatoare și exportatoare nete de pe continent.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, iar criza climatică devine tot mai presantă, Uniunea Europeană caută să îmbunătățească legăturile energetice între statele membre.

„Acționând unitar, nu fragmentat, UE își va putea consolida securitatea aprovizionării cu energie electrică și va integra mai multe surse regenerabile pe piețele energetice”, a transmis Comisia Europeană.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), importurile și exporturile de energie electrică între țările membre OCDE din Europa au crescut semnificativ în ultimele două decenii.

Dar care sunt țările care cumpără mai multă energie decât vând și care sunt exportatorii neti?

În 2024, dintr-un total de 35 de state europene, 13 au fost exportatoare nete de energie electrică, iar 21 – importatoare nete, arată datele Eurostat. Singura țară care nu a raportat niciun import de electricitate a fost Cipru.

Dependente de importuri

Cea mai clară metodă de a vedea cât de mult depinde o țară de importurile de electricitate este raportarea importurilor nete la consumul total de energie electrică.

Dacă procentul este pozitiv, țara importă mai mult decât exportă. Dacă este negativ, țara exportă mai mult decât importă.

În 2024, media pentru UE a fost de -0,5%, ceea ce arată că, în ansamblu, statele membre exportă mai multă energie decât importă.

Suedia și Franța, lideri la export

În mai multe țări, exporturile nete de electricitate depășesc importurile. Suedia are cea mai puternică poziție, cu -27%, urmată de Franța cu -22%.

Alte țări exportatoare importante sunt Slovenia (-19%), Norvegia (-14%), Slovacia (-13%), Cehia (-12%) și Austria (-10%).

Dintre cele patru mari economii europene, Franța (-22%) și Spania (-4%) sunt exportatoare, în timp ce Germania (6%) și Italia (18%) sunt importatoare nete.

Profesorul emerit Jacques Percebois, de la Universitatea din Montpellier, explică faptul că țările exportatoare sunt cele care dispun de producție hidroenergetică semnificativă, precum Suedia și Norvegia, sau de flote nucleare importante, cum este cazul Franței.

Țările importatoare, în schimb, au o pondere mare de surse regenerabile intermitente, ceea ce le obligă să importe energie atunci când nu bate vântul sau nu e soare.

Fluctuații de la an la an

Datele pot varia semnificativ de la un an la altul. De exemplu, Grecia era importator net în 2023, cu un procent de 10%, dar în 2024 a devenit exportator, cu -0,6%.

În același timp, Croația a trecut de la 10% la 26% import net în doar un an.

Experții spun că aceste schimbări țin de mixul energetic și de tiparele de consum.

Potrivit lui John Springford, cercetător asociat la Centre for European Reform (CER), țările care folosesc gazul pentru stabilirea prețului energiei electrice tind să importe mai mult: „Țările în care gazul este mai des producătorul marginal vor fi importatori net mai mari. Cum prețul gazului e mai ridicat, ele preferă să cumpere energie mai ieftină din străinătate.”

Rina Bohle Zeller, expertă în politici energetice europene la Agora Energiewende, a amintit că Germania a fost exportator net timp de două decenii, dar a devenit importator net în 2023, tendință care a continuat și în 2024.

Cauzele: prețurile ridicate ale carbonului, care au făcut cărbunele german mai puțin competitiv, închiderea a trei reactoare nucleare, dar și dezvoltarea energiei regenerabile în țările vecine, care a dus la creșterea ofertei de electricitate ieftină.

Italia, cel mai mare importator

Dacă privim volumele nete de energie comercializată, două mari economii se află în tabere opuse.

Italia este cel mai mare importator net, cu 51.000 GWh, urmată de Germania, cu 26.269 GWh.

În schimb, Franța este cel mai mare exportator net din Europa, cu 89.851 GWh, urmată de Suedia, cu 33.435 GWh.

„Franța a devenit cel mai mare exportator de energie electrică din lume în 2024, cu un record de 90 TWh – echivalentul consumului anual de energie al Belgiei”, a declarat Zeller.

Creșterea s-a datorat reluării producției nucleare și unei majorări de 10% a producției din surse regenerabile.

Când apune soarele Germaniei, se ridică vântul Danemarcei

„Comerțul transfrontalier cu energie electrică este un element esențial al sistemului energetic european”, spune Zeller.

Astfel de schimburi fac energia mai ieftină pentru gospodării și industrie și sunt cea mai eficientă cale de a asigura securitatea aprovizionării.

Ele mai au și rolul de a integra energia regenerabilă variabilă, reducând emisiile din sectorul energetic.

„De exemplu, producția de energie eoliană din Danemarca poate compensa scăderea producției solare din Germania, seara”, a explicat Zeller.