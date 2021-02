Summit extraordinar pe 25-26 februarie, anunțat de preşedintele Consiliului European: Ce se află pe ordinea de zi

Summitul va începe pe 25 februarie la 14:00 GMT cu o sesiune dedicată ''coordonării privind Covid'', apoi va fi urmat a doua zi la 8:00 GMT de o altă întâlnire virtuală pe probleme de ''securitate şi apărare'', a precizat purtătorul de cuvânt pe Twitter, potrivit AFP.

Deja Charles Michel, Consiliului European, a purtat o primă discuție cu prim-ministrul Irlandei de Nord referitor la coordonarea eforturilor de limitarea a răspândirii coronavirusului, conform unui anunț publicat pe Twitter miercuri seara.

"Având în vedere următoarea videoconferință EUCO din 25 februarie, am făcut schimb cu Taoiseach @MichealMartinTD despre cum să ne coordonăm cel mai bine eforturile împotriva COVID19 și despre cele mai recente evoluții legate de situația din Irlanda de Nord." a scris acesta.

In view of the upcoming #EUCO videoconference on 25 February, I exchanged with Taoiseach @MichealMartinTD on how to best coordinate our efforts against #COVID19 and on the latest developments related to the situation in Northern Ireland.