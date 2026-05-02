UE ar putea investi 90 de miliarde de euro în Sănătate. Victor Negrescu: Sănătatea din România trebuie finanţată din bani europeni

UE ar putea investi 90 de miliarde de euro în Sănătate. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a afirmat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că insistă pentru investiţii importante în zona de Sănătate la nivel european, în general, şi în România, în special, adăugând că Bruxelles-ul ar putea aloca "90 de miliarde de euro în viitorul buget multianual". "România, fără bani europeni în Sănătate, nu ar avea infrastructură medicală dezvoltată. Bani sub formă de granturi sau sub formă de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii", a declarat Negrescu.

"Cuvântul-cheie este echilibru, între inovaţiae şi a dezvolta economia şi mecanismele de protecţie pentru populaţie. Zona de Sănătate reprezintă un domeniu-cheie, unde trebuie să ne asigurăm că Europa investeşte suplimentar. Am văzut dificultăţile din pandemie.

Din nefericire, există voci la nivel european care spun că nu ar trebui să mai finanţăm Sănătatea cum am făcut-o până în prezent, că nu ne trebuie această Uniune a Sănătăţii. Eu, aici, la nivel european, fiind membru în Comisia pentru Sănătate în PE, dorescă să mă asigură că, în continuare, Sănătatea a e finanţată adecvat.

Nu sunt de acord cu propunerea CE de a scoate acel program dedicat Sănătăţii, EU for Health, şi vrem să avem un program dedicat. Am făcut nişte calcule şi am putea să finanţăm mai mult Sănătatea. Noi am găsit acolo o cifră posibilă de 90 de miliarde de euro în viitorul buget multianual, care ar putea să meargă pe zona de Sănătate", a spus Victor Negrescu.

Cum ar fi investiţi banii

"Aceşti bani ar merge pentru dezvoltarea industriei farmaceutice, pentru reducerea decalajelor, penzru achiziţia şi identificarea de noi soluţii medicale, inclusiv telemedicina. Şi mă refer şi la dezvoltarea infrastructurii şi la sprijinul a 2 strategii important europene: pentru combaterea cancerului şi pentru combaterea bolilor cardiovasculare.

România, fără bani europeni în Sănătate, nu ar avea infrastructură medicală dezvoltată. Bani sub formă de granturi sau sub formă de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii.

Sănătatea trebuie să fie în continuare finanţată din bani europeni, pentru că România are nevoie de acest lucru", a mai spus vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.