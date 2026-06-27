UE îşi apără industria prin noi reglementări: Europarlamentarul Iuliu Winkler a explicat ce înseamnă Acceleratorul Industrial European

Europarlamentarul Iuliu Winkler. Sursa foto: captură video

În Acceleratorul Industrial European este vorba despre conceptul "made in UE", despre urgentarea procedurilor birocratice, o reglementarea europeană care va fi aplicată în statele membre, a afirmat europarlamentarul Iuliu Winkler la emisiunea "Be Eu", de la Antena 3 CNN.

"În întreaga lume, sunt două direcţii din comerţul internaţional care se discută în spaţiul public: relaţii cu SUA şi relaţiile cu China. Cel mai mare comerciant global este încă UE.

Anul trecut, în septembrie, a avut loc o înţelegere între Ursula von der Leyen şi preşedintele Trump, care a fost explicată de partenerul american ca fiind menită a reduce excedentul comercial pe care UE îl are faţă de SUA. Dar este o viziune falsă a lui Trump, pentru că el se uită doar la balanţa comerţului cu mărfuri.

Acele taxe vamale nu mai sunt astăzi în vigoare, pentru că ele au fost declarate şi ilegale, dar în orice caz avem o relaţie de dezechilibru. Este un instrument pentru a tempera războiul dintre SUA şi UE. Este un deal susţinut de economia europeană, care vin şi spun: Decât schimbări în fuecare lună, daţi-ne predictibilitate, iar noi suntem mulţumiţi chiar dacă trebuie să plătim nişte taxe vamale", a spus Iuliu Winkler.

Acesta a atras şi un semnal de alarmă: "Cumpărănd totul din China, va dispărea industria europeană. Erodarea competittivităţii europene, putem pur şi simplu să dezindustrializăm Europa".

"(n.r. - ce înseamnă, de fapt, Acceleratorul Industrial European?) Este vorba despre conceptul "made in UE". Este un act complex, în negocierea din Parlamentul European, în 3 comisii. Este vorba despre urgentarea procedurilor birocratice, o reglementarea europeană care va fi aplicată în statele membre, pentru emitere de avize, pentru funcţionare...

Pentru companii sunt măsuri care au o nunaţă protecţionistă şi vin ca, prin intermediul achiziţiilor publice, să întărească partea de producţie industrială fabricată în Europa.

Acest Acceleratorul Industrial generează piaţă prin reglementări.

În paralel, şi aici e cea mai mare critică, în PE sunt ciocniri grozave, pentru că, altfel, cumpărănd totul din China, va dispărea industria europeană. Erodarea competittivităţii europene, putem pur şi simplu să dezindustrializăm Europa", a mai declarat europarlamentarul Iuliu Winkler.