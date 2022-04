Mircea Badea: "Barcelona ar trebui să fluiere, să nu aibă nicio problemă cu Frankfurt!" | Best bet cu Mircea Badea, ediția din 13 aprilie 2022

Când vine vorba de UEFA Europa League, Mircea Badea mizează pe goluri multe în toate cele patru partide din sferturile de finală.

ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY (miercuri, ora 22:00)

Atletico s-a apărat pe două linii în meciul tur, cu gândul să nu primească gol. A funcționat oarecum, City având o singură reușită (De Bruyne). Echipa lui Simeone e în dificultate, nu a câștigat pe teren propriu în ultimele șase meciuri din Ligă: trei egaluri, trei înfrângeri. Este a cincea apariție consecutivă în sferturi pentru City și ar fi prima dată când se califică doi ani la rând în semifinale, dacă trec de Atletico. Echipa lui Guardiola celebrează jocul 100 în Champions League.

”Mulți se inflamează că vai, Atletico Madrid. Sunt praf, praf. Atletico Madrid a luat bătaie acum la Mallorca. Aveau toate motivele să câștige cu Mallorca, să facă, să dreagă, că sunt praf în campionatul intern. Dacă nu cu Mallorca... Au luat bătaie, 1-0, nu au dat gol. La Manchester City nu au dat gol, s-a terminat 1-0. Nici City nu a jucat acolo grozav. Apoi Manchester City a jucat cu Liverpool și s-a terminat 2-2. Ceea ce, mă rog, nu e rău deloc. Manchester City nu cred că se simte așa de confortabil cu 1-0, cred că se duce să câștige. Nu cred că e ca în turul trecut când erau calificați și și-au bătut joc de meciul din retur. Câștigă Manchester City cred. Atletico Madrid nu a dat gol de două meciuri, o dată lui City, o dată lui Mallorca. Nu aș paria aici, nici că dă, nici că nu dă. Câștigă Manchester City și la Atletico Madrid, mi s-ar părea valabilă asta!”, e pronosticul lui Mircea Badea

PRONOSTIC: 2 (1.90 MOZZARTBET)

LIVERPOOL-BENFICA (miercuri, ora 22:00)

”Cormoranii” nu au pierdut niciodată pe teren propriu în fața echipelor portugheze: 4 victorii, două egaluri. Liverpool vine după derby-ul cu City, 2-2, în timp ce lusitanii au pierdut 1-3 în fața unei formații care luptă la retrogradare, Belenenses. Tot atât de adevărat e că antrenorul Nelson Verissimo a odihnit șase dintre titulari. De știut e că nouă dintre ultimele 12 meciuri în deplasare ale celor de la Benfica, în toate competițiile, au produs mai mult de 2,5 goluri. La avantajul victoriei din tur, 3-1, echipa lui Jurgen Klopp stă liniștită în privința calificării.

”Bate Liverpool și se dau peste 1,5 goluri. Altceva ce să zici la chestia asta? Dă Benfica gol? Aș fi tentat să spun, bate Liverpool și ambele echipe marchează. Bate Liverpool și se dau peste 1,5 goluri mi se pare mai credibil. Nu am încredere deplină în Benfica. Liverpool ia goluri”, crede Mircea Badea.

PRONOSTIC: 1&dg12+ (1.42 MOZZARTBET)

ATALANTA-LEIPZIG (joi, ora 19:45)

Atalanta a condus în Germania, dar avantajul a fost anulat de un autogol al lui Davide Zappacosta, venit la câteva secunde după ce portarul Musso apărase penaltyul lui Andre Silva. Leipzig are o serie de 12 meciuri fără înfrângere (8 victorii) și merg în Italia cu moralul ridicat. La ultimul meci cu o echipă din ”Cizmă”, Leipzig s-a impus la Napoli, 3-1. Atât Atalanta, cât și Leipzig au marcat cel puțin o dată în toate meciurile lor europene din acest sezon.

”În tur cred că a fost 1-1. Mulți zic că bate Leipzig. Nu sunt foarte convins. Hai să zic că ambele echipe marchează. Mi s-ar părea mai de bun simț. Cine se califică, cine bate? Mi se pare atât de complicat...”

PRONOSTIC: GG (1.55 MOZZARTBET)

BARCELONA-FRANKFURT (joi, ora 22:00)

Barcelona deține cea mai lungă serie de meciuri fără înfrângere din Top 5 campionate ale Europei. Are 15 dispute, cu 11 victorii și 4 egaluri. După 1-1 la Frankfurt, Xavi a făcut apel la fanii catalani pentru a face din Camp Nou, la retur, o ”oală sub presiune”. ”Vulturii” speră și ei pentru că nu au cunoscut înfrângerea în Europa League: 4 victorii, 5 egaluri. În plus, fanii germani spre să refacă traseul celebru din 1980, când Eintracht a câștigat Cupa UEFA. De remarcat că, 8 dintre ultimele 10 meciuri UEL ale lui Frankfurt s-au terminat la pauză nedecise.

”Frankfurt, ca și Barcelona, echipă atât de inconstantă. Niciodată nu știi ce să spui la ăștia. În tur a fost 1-1. Rămân la ambele echipe marchează. În principiu Barcelona ar trebui să fluiere, să nu aibă nicio problemă cu Frankfurt. Ar fi bate Barcelona și ambele echipe marchează, să zicem așa. Nu mi-a plăcut meciul de campionat, a câștigat cu Levante”, consideră realizatorul Best Bet.

PRONOSTIC: 1&GG (2.80 MOZZARTBET)

LYON-WEST HAM (joi, ora 22:00)

”Ciocănarii” caută calificarea în semifinalele unei cupe europene din ediția 1975/1976. West Ham se poate lăuda că a progresat în trei din patru ocazii antrerioare. Semifinalista Champions Leagu 2017, Lyon are doar varianta victoriei. În fața cluburilor engleză însă, francezii au câștigat doar trei din ultimele 11 partide: 7 egaluri, o înfrângere, două din succese datând din anii 1960.

”În tur a fost 1-1. Tot așa, ambele echipe marchează. Da, are sens”

PRONOSTIC: GG (1.70 MOZZARTBET)

RANGERS-BRAGA (joi, ora 22:00)

Braga a învins în tur cu 1-0 și a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără înfrângere pentru Glasgow. Portughezii au de ce să fie încrezători. Își pot păstra recordul de calificări în competițiile UEFA la 100%, asta după ce au câștigat prima manșă, pe teren propriu. Au făcut-o de 12 ori până acum. Rangers s-a calificat mai departe de cinci ori din 26 de ocazii în care au pierdut prima manșă în deplasare. Cu toate acestea, de trei din cinci ori au acces mai departe, duă ce pierduseră prima manșă, 0-1.

”În tur a fost 1-0, a marcat Braga, Rangers nu a marcat. Între timp Rangers a defilat în campionat. De asemenea cred că ambele echipe marchează. Câștigă Rangers? Posibil!”

PRONOSTIC: GG (1.92 MOZZARTBET)

