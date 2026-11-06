2 minute de citit Publicat la 13:48 06 Noi 2026 Modificat la 13:48 06 Noi 2026

Conferința România Inteligentă din 12 noiembrie 2026 aduce în dezbatere soluții pentru prevenția, diagnosticarea și tratamentul obezității în România.

Conferința națională România Inteligentă „Soluții pentru boala secolului XXI – Parteneriat în lupta cu obezitatea”, va avea loc joi, 12 noiembrie 2026, începând cu ora 10:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, “The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Obezitatea este o boală cronică ce afectează sănătatea fizică și mentală, fiind asociată cu peste 200 de complicații și afecțiuni medicale, de la diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare până la anumite tipuri de cancer. Dincolo de impactul asupra pacienților, obezitatea generează costuri semnificative pentru sistemul de sănătate și economie.

La nivel mondial, una din opt persoane trăiește cu obezitate, iar în Europa excesul de greutate și obezitatea afectează o proporție importantă a populației adulte și a copiilor. În România, aproximativ 70% dintre români sunt supraponderali, 39% dintre adulți trăiesc cu obezitate, iar 9% dintre copiii și adolescenții cu vârste între 5 și 19 ani suferă de obezitate.

Impactul economic este, de asemenea, semnificativ: costurile asociate obezității sunt estimate la 3,3% din PIB-ul Uniunii Europene, iar investițiile în prevenție și management pot genera beneficii importante pentru pacienți și sistemele de sănătate.

În acest context, conferința își propune să reunească reprezentanți ai autorităților, specialiști din domeniul medical, organizații de pacienți și industria farmaceutică, pentru identificarea unor soluții concrete de prevenție, diagnostic și tratament.

Principalele obiective sunt:

Recunoașterea obezității ca boală cronică și includerea acesteia în Strategia Națională de Sănătate, în concordanță cu direcțiile europene privind bolile netransmisibile;

Dezvoltarea unei rețele unitare de centre multidisciplinare de management;

Acces la tratamente inovatoare, conform ghidurilor clinice și ca parte a unei abordări integrate;

Intensificarea educării și informării populației privind prevenția, riscurile și necesitatea tratării obezității.

Tratamentul obezității presupune o abordare personalizată, care poate include intervenții nutriționale, activitate fizică, sprijin psihologic și tratament medicamentos, atunci când este indicat. Noile generații de medicamente pot reprezenta un sprijin important pentru pacienții eligibili, însă nu înlocuiesc intervențiile asupra stilului de viață și monitorizarea medicală pe termen lung.

Temele conferinței:

Obezitatea – o problemă majoră de sănătate publică: cauze și efecte;

Complicațiile obezității – povară pentru pacienți și sistemul de sănătate;

Soluții pentru gestionarea și monitorizarea obezității pe termen lung;

Tratamentul obezității și soluțiile inovatoare: beneficii pentru pacienți, eficiență și impact asupra sistemului de sănătate;

Exemple de bune practici în abordarea integrată a obezității;

Educarea și informarea populației privind prevenția, riscurile și tratamentul obezității.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai Guvernului României, ai Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și membri ai comisiilor parlamentare de specialitate. De asemenea, vor participa reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România, Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, medici specialiști, organizații de pacienți și reprezentanți ai industriei farmaceutice.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmisă integral live pe: antena3.ro, incomemagazine.ro și jurnalul.ro, și pe paginile de Facebook:

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazin

Jurnalul Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.