„Apă cu porția” în România anului 2025. O treime din populație trăiește fără apă potabilă

În multe localități din țară, apa încă se transportă cu găleata, iar toaleta se află în curte. Foto: Getty Images

O treime din populația României nu are acces la apă potabilă, iar racordarea la canalizare lipsește din multe localități. Este o realitate dură, sancționată și de Comisia Europeană prin amenzi, pentru că nu am reușit să implementăm la timp obiectivele asumate. Deși există proiecte, fonduri și inițiative, birocrația rămâne un obstacol major.

De la aderarea la Uniunea Europeană și până acum, România a reușit să racordeze la canalizare peste 3 milioane de gospodării cu ajutorul banilor europeni. Însă tot am rămas în urmă. În multe localități din țară, apa încă se transportă cu găleata, iar toaleta se află în curte. Cifrele ne arată că 30% din populație nu are acces la apă potabilă, în timp ce 4 din 10 români nu sunt racordați la canalizare. Bani și proiecte există. Problema constă, de cele mai multe ori, în birocrația de care se lovesc operatorii de apă.

„La momentul în care s-a făcut proiectarea, acum 10 ani, nu exista nicio pădure și am fost nevoiți să solicităm la Romsilva aviz și am stat 10 luni de zile. Constructorul, acum două zile, m-a sunat supărat că nu-i mai dau termen, prelungire și o să intre în penalități și că o să ne acționeze în instanță”, a explicat Alin Șuiu, Director General Compania de Apă Oltenia S.A.

„Noi avem cel puțin o dată pe săptămână ședințe și cu constructorii, pentru a ține aproape. Și colegii noștri sunt pe teren, sunt acolo când este nevoie și așa reușim să le ducem, sperăm, la bun sfârșit, toate proiectele. Cu un bun management, în primul rând, s-a reușit atragerea acestor fonduri europene, s-a reușit să construim uzina de apă”, susține și Ionela Glodorenco – Purtător de cuvânt Aquacaraș SA.

Odată cu întârzierile cauzate de birocrație, implementarea proiectelor devine mai scumpă.

„Noi avem acum, din estimările noastre, un deficit de finanțare de circa 250 de milioane de lei doar din partea de ajustări, din corecțiile de preț. Cred că ar trebui să se facă ceva la nivel național. Și ceilalți operatori trec prin această problemă. Guvernul trebuie să ia o măsură, pentru că noi, ca operator mic, nu putem ține pasul cu aceste costuri”, explică și Marius Cristian Băicoianu, Manager Unitatea de Implementare Proiecte Apa Canal Ilfov SA.

Investițiile în infrastructura de apă devin tot mai importante, mai ales în contextul schimbărilor climatice, care pun în pericol această resursă esențială.

„Sunt localități în sudul județului în care suntem nevoiți să dăm apă cu un anumit program, pentru că efectiv sursele din acea zonă au scăzut. Noi mergem, pe de o parte, pe fonduri europene, unde avem destul de multe proiecte – peste 600 de milioane de euro – pe care încercăm să le implementăm, și pe de altă parte, pe fonduri proprii”, a spus Andrei Bontic – Director General Hidro Prahova SA.

Toate soluțiile au fost dezbătute în cadrul unei conferințe marca Antena 3 CNN, organizată prin Platforma 3.0.