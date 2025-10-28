Gala RO 3.0 – Winners of the Future onorează curajul și inovațiile ce schimbă lumea: „Privim către viitor cu speranță”

Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.

Gala RO 3.0 - Winners of the Future își duce mai departe și anul acesta misiunea de a onora curajul, inovațiile și visurile care schimbă lumea. Construim împreună viitorul cu fiecare idee și cu fiecare poveste de succes. La Opera Națională București are loc astăzi un eveniment dedicat liderilor din business, tehnologie, educație, cultură și inovație, care împreună construiesc viitorul României. Antena 3 CNN aduce în prim plan oamenii și companiile care inspiră schimbarea și modelează societatea de mâine.

Sub tema „Building the Story Together”, Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.

Gala va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN. Acesta a declarat înainte de începerea evenimentului că gala aceasta va fi una specială, dedicată celor care construiesc viitorul României.

„Cred că cine nu are ocazia să fie în această sală are posibilitatea să vadă ceva absolut special pe site-ul antena3.ro, pe pagina de Facebook Antena 3, pe jurnalul.ro și, desigur, în programele Antena 3 CNN, pentru că se vor întâmpla lucruri spectaculoase.

Vor fi distinse companiile cu viziune, dar și tinerii creativi, tinerii inventivi din această țară, și veți vedea câteva proiecte absolut spectaculoase, care ne dau speranță că viitorul arată bine.

De asemenea, o să ne întâlnim cu oameni care ne inspiră și o să fie două momente memorabile. Îi veți vedea, de pildă, pe campionii mondiali la Paraclimbing, cei care au reușit performanțe de aur, argint și bronz chiar și în weekendul acesta, și au adus pentru România faimă, arătând că nu există limită chiar și atunci când ai o dizabilitate gravă.

Îl veți întâlni și pe părintele a peste 1.000 de copii, cel care îi îmbracă și îi trimite la școală pe copiii nevoiași - vor fi aici, în sală. Personalități din zona culturală, din zona de business, oameni politici, miniștri - toată lumea care vrea să privească spre viitor cu speranță.

Pentru că Gala 3.0 „Winners of the Future” despre asta este: vorbește despre felul în care putem să ne uităm către ziua de mâine cu mai multă încredere și să descoperim că nu e numai de rău, că nu sunt numai semne de îngrijorare, că nu sunt numai pachete de austeritate, că nu sunt numai semne că nu mai avem nicio șansă.

Ei bine, astăzi o să descoperim șansele și speranțele României, aici, în sala minunată a Operei din București, și, împreună cu toți partenerii noștri, vă așteptăm la această întâlnire cu viitorul, pentru că, da, el este chiar aici”, a declarat Adrian Ursu.