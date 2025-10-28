Gala RO 3.0-Winners of the Future. Povestea liceului Laude-Reut din București: „Modelăm copiii de la trei ani să fie lideri adevărați”

La Opera Națională din București are loc la această oră Gala RO 3.0 - Winners of the Future 2025, un eveniment Antena 3 CNN care aduce în lumina recunoașterii vizionarii care depășesc bariere și insuflă speranță, tinerii care inspiră generații, dar și companiile care au atins vârful în domniile în care activează. Liderii din business, tehnologie, educație, cultură și inovație, care modelează România de mâine vor urca pe aceeași scenă pentru a ne împărtăși viziunea lor pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Tova Ben Nun-Cherbis, fondatoarea liceului Laude-Reut din București, a vorbit în cadrul evenimentului despre cum a început totul și despre cum a reușit, pas cu pas, să transforme o idee într-o școală de elită.

› Vezi galeria foto ‹

„Sincer, sunt foarte emoționată.

Au trecut 28 de ani de când ambasadorul Ronald S. Lauder (n.red fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Viena) m-a propus să-i înființez o instituție de învățământ în România și mărturisesc că, de la primul moment când m-a rugat să deschidem grădinița și școala, prima promoție a dat tonul. Au vrut clasa întâi, iar când am ajuns la clasa a IV-a, au dorit clasa a V-a, și când au ajuns la clasa a VIII-a, au dorit clasa a IX-a, iar când au dorit liceul, m-am speriat.

Nefiind născută în România, m-am dus la ministrul Educației și i-am povestit exact această întâmplare. Și m-a întrebat: „Și, doamnă, ce doriți?”

„Doresc să trimiteți o comisie să vină la noi la școală, să stea o lună de zile și să verifice toate domeniile care sunt în școală - de la administrație, la clasă, tot.”

Și inspectorul general m-a întrebat: „Doamnă, nu vine inspectorul?”

Am zis: „Ba da, vine inspectorul, dar inspectorul vine, stă o oră, două ore, trei ore... mai bem o cafea, mai glumim.

Eu îmi doresc să vină o lună de zile, dat fiind faptul că nu sunt născută în România, nu am cunoscut atunci limba română foarte bine, nu cunosc toate legile românești, și s-au mirat cum cineva dorește să vină în control la el în clasă.”

Și am zis: „Eu doresc să vină în control la mine în clasă.”

M-am întors la școală, iar toate cadrele didactice, când au auzit că am ales comisia - cea mai exigentă din învățământ - să vină la noi în școală, s-au speriat. Dar de ce s-au speriat? Fiindcă e foarte multă treabă de pregătit, toate dosarele, nu de altceva.

Am văzut că s-au pregătit o grămadă de dosare, iar comisia a hotărât că suntem pregătiți să deschidem liceul.

M-am hotărât ca liceul să fie un liceu nu ca toate liceele din România - cu toate că sunt multe bune în România -, ci un liceu în care, în timpul studiilor, pregătim copiii să-și descopere chemarea pentru viitor.

Și asta vreau să vă spun: am deschis un laborator de excelență, un laborator unde modelăm copiii de la trei ani până la clasa a XII-a - lideri adevărați. România are șansa să fie o Românie frumoasă, căci este o Românie frumoasă, și vreau să vă spun: generații frumoase, una câte una, pleacă de la noi.

Pentru asta, mulțumesc tuturor cadrelor didactice, conducerii școlii și mulțumesc societății române, autorităților”, a încheiat aceasta.

Sub tema „Building the Story Together”, Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.