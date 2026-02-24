România poate deveni pol regional pentru investiții și dezvoltare

Antena 3 CNN organizează Conferința „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”. Foto: Antena 3 CNN

România poate deveni pol regional pe marile proiecte ce redesenează harta investițiilor în centrul și estul Europei, prin acces la finanțare, productivitate și extindere pe noi piețe. În acest moment, este important cum ne poziționăm în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene și cum ne reconfigurăm marile proiecte naționale de investiții. Antena 3 CNN organizează Conferința „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, un eveniment dedicat celor care au resurse și idei pentru a construi viitorul economic al României.

Economia României este destul de fragilă în acest moment. Din acest motiv, avem nevoie de bani europeni, dar și de investiții. Avem această sumă pe care România ar trebui să o primească de la bugetul Uniunii Europene, 60 de miliarde de euro, însă este foarte important cum se vor purta negocierile, să știm exact unde se vor duce acești bani.

„E momentul crucial, cred, pentru tot ceea ce înseamnă felul în care va merge economia României de aici încolo, pentru că se discută, o dată, bugetul național și, în al doilea rând, au început discuțiile pentru bugetul Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, mai vine și domnul președinte Donald Trump, care anunță un nou sistem de taxare pentru țările din Europa, care va avea impact, fără îndoială, și asupra felului în care companiile care activează în România vor avea sau nu o perspectivă reală de dezvoltare. Ca urmare, o să încercăm să vedem astăzi ce se întâmplă cu viața noastră, până la urmă, ce se întâmplă cu prețurile unor produse, ce se întâmplă cu locurile de muncă, ce se întâmplă cu felul în care va arăta perspectiva, inclusiv a împrumuturilor populației și ale României în ansamblu, în lunile și anii care urmează”, a spus jurnalistul Antena 3 CNN și moderatorul conferinței, Adrian Ursu.

În cadrul conferinței, împreună cu comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, „o să încercăm să vedem cum menținem ritmul competitivității, în condițiile în care ni se impun atâtea reguli care destabilizează”.

„O să avem răspunsuri de la oameni din instituții importante, de la Consiliul Concurenței, din Guvernul României, din ministere, din Parlamentul României, dar și de la companii, pentru că, fără îndoială, ele sunt cele care simt în mod direct tot ceea ce se mișcă în contextul acesta foarte, foarte agitat. Să nu uităm că sunt, de asemenea, niște directive și niște normative europene care au multe elemente controversate. De pildă, Cyber Security Act, cel care vorbește despre eliminarea tuturor echipamentelor din China. În atenție, 36 de luni din tot ceea ce înseamnă telecom, din tot ceea ce înseamnă energie, din tot ceea ce înseamnă industrii importante ar putea să destabilizeze complet economia României și a tuturor țărilor europene. Mai este directiva pentru ape uzate, care afectează grav, de pildă, industria farmaceutică și, să nu uităm, avem 40 de fabrici producătoare de medicamente în țară.

Ca urmare, împreună cu comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, care va fi participantă la această dezbatere, o să încercăm să vedem cum menținem ritmul competitivității, în condițiile în care ni se impun atâtea reguli care destabilizează”, a subliniat el.

În cadrul conferinței, vor lua cuvântul:

Cristian Bușoi, Secretar de stat in Ministerul Energiei;

Bogdan Chiriţoiu, Preşedintele Consiliului Concurenţei;

Daniel – Cătălin Zamfir, Președinte Comisia economică, industrii și servicii, Senatul României;

Ștefan – Radu Oprea, Secretar General al Guvernului;

Florin Jianu, Președinte IMM România;

George Agafiței, Director Afaceri Instituționale și Reglementări PPC România;

Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România;

Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu;

Cristian Hubati, Membru Directorat OMV Petrom, responsabil pentru Explorare și Producție;

Dan Cîmpean, Director Directoratul Național de Securitate Cibernetică;

Roxana Mînzatu, Vicepreședintă executivă Comisia Europeană - Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire;

Cristian Todea, Deputy CEO Nova Power & Gas;

Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Guvernul României;

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor;

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator și Membru în Consiliului de administrație al BNR.