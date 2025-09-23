Analfabetismul funcțional, marea problemă a educației românești. „Ce se întâmplă cu mințile deosebite ale copiilor acestei țări?”

Corina Adriana Dumitrescu a subliniat că educația nu poate fi responsabilitatea exclusivă a Ministerului Educației. Foto: Getty Images

Educația din România are nevoie urgentă de transformare, adaptare la digitalizare și la noile tehnologii, dar și de o strategie pentru dezvoltarea resursei umane în următorul deceniu. Aceste direcții au fost discutate la conferința organizată de Antena 3 CNN „Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii“, care a reunit specialiști, lideri din mediul academic, mediul de afaceri și reprezentanți ai autorităților.

Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Președinte al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, a atras atenția asupra unei contradicții majore din sistemul românesc: „Pe de o parte, și îmi asum cu toată răspunderea această afirmație, copiii acestei țări, din ’90 și până în zilele noastre, sunt deosebit de inteligenți, în masă vorbind, sunt deosebit de interesați de noutăți, au o minte foarte deschisă și totuși, iată, vorbim despre analfabetism funcțional. Cred că aici este marea problemă: să mergem la cauze, poate chiar la cauza cauzelor și să găsim un răspuns la întrebarea fundamentală – ce se întâmplă cu mințile deosebite ale copiilor acestei țări, încât astăzi să nu fim decât undeva jos în clasamentele internaționale?”

Întrebată care ar fi soluțiile pentru a depăși această situație îngrijorătoare, Corina Adriana Dumitrescu a subliniat că educația nu poate fi responsabilitatea exclusivă a Ministerului Educației: „Vedeți, se vorbește despre demotivarea cadrelor didactice, se vorbește despre anumite condiții precare în anumite școli, se vorbește despre presiunea asupra părinților, care, din punctul meu de vedere, nu întotdeauna își asumă rolul de educator. Personal, consider că educația nu este doar apanajul Ministerului Educației. Ministerul Educației, în primul rând, se ocupă de învățământ, dar prin dedicarea și prin devotamentul cadrelor didactice din preuniversitar și din universitar are loc și secvența educației. Dar educație faceți și dumneavoastră, acum, prin această emisiune. Educația ține și de cultură, educația ține întotdeauna de veșnicul educator, care este părintele.

Ori ar trebui ca toți acești actori să își păstreze vigilența, să își păstreze loialitatea față de interesul copilului în devenire. Pentru că eu, cel puțin, îi văd de la 6 ani până la 24 de ani, nu ca simpli receptori de învățătură. Îi văd ca fiind tinerii care se transformă, care evoluează și care tot timpul au nevoie de noi, cei cu experiență, pentru a le arăta calea”, a conchis președintele Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”.