Aproape 10% din deficitul comercial al României vine din zona agroalimentară. „Să schimbăm mentalitatea. Să producem ce se vinde”

România continuă să importe mai mult decât exportă, iar dezechilibrul se vede tot mai clar și în zona agroalimentară. Aproximativ 10% din deficitul comercial este generat de acest sector, în condițiile în care pe rafturile magazinelor ajung tot mai multe produse din import, inclusiv articole premium pe care nu le producem în țară. Reprezentanții din industrie au venit cu soluții la conferința națională Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată de Antena 3 CNN.

Datele oficiale arată că România continuă să importe mai mult decât exportă. Vedem asta și la rafturile magazinelor. Produsele alimentare reprezintă un pilon important din deficitul comercial pe care îl are țara noastră. Călin Costinaș, director general adjunct al unui lanț de supermarket-uri, a spus că „avem o problemă gravă”.

„Da, într-adevăr, partea de deficit comercial a crescut foarte mult și aproape 10% din deficitul comercial al României este generat de produsele agroalimentare, iar acesta a crescut de aproape zece ori în ultimii ani. Deci avem o problemă gravă în zona deficitului, iar sursa deficitului este, de fapt, o discrepanță foarte mare între ceea ce se vinde și ceea ce se produce.

În ultima perioadă, creșterea puterii de cumpărare a fost dublă față de creșterea producției în România, ceea ce a dus la o schimbare radicală a consumului, nu atât din punct de vedere valoric sau volumic, cât din perspectiva a ceea ce se pune în coș. Românii au început să cumpere produse mai calitative, din zona medie sau chiar din zona premium, care nu se produc în țară, iar de aici a apărut o migrare către produsele din import”, a spus Costinaș.

Astfel el subliniază că trebuie să ne schimbăm mentalitatea.

„Deci cred că trebuie să avem cumva o schimbare radicală de gândire și să ne uităm dinspre piață, la ceea ce se vinde, și să producem ceea ce se vinde. Să schimbăm puțin mentalitatea. Suntem foarte concentrați să vindem ceea ce se produce. Lucrul acesta funcționa pe vremuri, pe timpul lui Ceaușescu: existau produse pe raft, iar oamenii trebuiau să cumpere ceea ce era disponibil.

Cred că aceasta este singura soluție. Este nevoie de un parteneriat, pentru că statul singur nu poate rezolva această problemă. Orice constrângere legislativă nu poate rezolva o problemă de fond. Problema de fond trebuie rezolvată printr-un parteneriat public-privat, între zona de guvernanță și zona de producție, iar acest lucru simt că începe să se întâmple. Au început să existe ședințe comune, întâlniri pe această temă.

Există o preocupare mare pentru deficit și cred că este o preocupare nu doar pentru momentul actual, ci și pentru viitor. Deficitul comercial nu se poate rezolva de la un an la altul și trebuie gândit pe termen lung, cel puțin pe cinci-șapte ani”, a subliniat el.