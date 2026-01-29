Cât vor plăti românii la gaze și curent după încheierea perioadei de plafonare

Pe agenda conferinței se află și evoluțiile din sectorul energiei regenerabile, dar mai ales marile proiecte de infrastructură energetică. Sursa foto: Getty Images

România a traversat una dintre cele mai dificile perioade de iarnă din ultimii ani, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a consumului de energie și la majorarea importurilor de gaze naturale. În acest context, apar tot mai multe întrebări legate de modul în care vom ieși din iarnă, care vor fi noile prețuri la energie și ce se va întâmpla după expirarea plafonărilor pentru tarifele la gaze.

Răspunsurile sunt căutate în cadrul conferinței organizate astăzi de Antena 3, „CNN Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026”, unde specialiști din domeniu, alături de ministrul Energiei și de președintele român al Autorității Europene de Reglementare în Domeniul Energiei, vor face anunțuri importante privind continuarea marilor proiecte de investiții și impactul acestora asupra economiei românești.

Potrivit moderatorului conferinței, Adrian Ursu, discuțiile vor viza în primul rând evoluția prețurilor și scenariile posibile odată cu încheierea perioadei de plafonare. „O să vorbim despre prețuri, despre ce se întâmplă în momentul în care se va încheia perioada de plafonare a acestora, inclusiv pentru gaze, dacă se va prelungi sau nu, ceea ce a însemnat un beneficiu pentru foarte mulți dintre consumatori”, a explicat acesta înainte de deschiderea evenimentului.

Un alt punct esențial al dezbaterilor îl reprezintă impactul sectorului energetic asupra economiei, în special asupra industriei, într-un context în care costurile ridicate riscă să afecteze competitivitatea României. „Vom vorbi despre felul în care are impact asupra economiei în general tot ce se întâmplă în sectorul energetic și mai ales în zona industrială. Se așteaptă, probabil, noi măsuri pentru că, din păcate, devenim necompetitivi dacă prețul gazelor sau al electricității sunt prea mari pentru industria românească”, a subliniat Adrian Ursu.

Moderatorul a anunțat și faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va face declarații importante legate de investiții strategice, amintind inclusiv reluarea unor proiecte blocate. „Ministrul energiei, Bogdan Ivan, așa cum știți, inclusiv ieri, a dat o veste despre reluarea unui șantier care fusese blocat, una dintre hidrocentralele aflate în stadiu avansat de execuție”, a precizat Ursu.

Pe agenda conferinței se află și evoluțiile din sectorul energiei regenerabile, dar mai ales marile proiecte de infrastructură energetică. „Sunt și informații despre ce se întâmplă în sectorul regenerabililor și, foarte important, despre marile proiecte de investiții, pentru că, din fericire, și Transgaz, și Transelectrica continuă să investească pentru interconectivitatea României, pentru coridoarele care ne pot asigura mai puțină dependență de surse unice și, ca urmare, mai multă siguranță”, a adăugat moderatorul.

În acest context regional tensionat, va fi analizată și poziționarea României pe piața energetică europeană, mai ales în perspectiva exploatării gazelor din Marea Neagră. „Devenim sau nu jucătorul important pe piața gazelor despre care se tot vorbește odată cu punerea în exploatare a zăcămintelor de la Marea Neagră”, este una dintre întrebările-cheie care vor primi răspunsuri în cadrul conferinței.

”Aflăm totodată de la ANRE detalii despre felul în care va fi reglementată sau liberalizată complet piața de energie”, a mai spus Adrian Ursu, menționând și discuțiile recente purtate de ministrul Energiei la nivel internațional.