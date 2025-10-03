Criza apei în România: 40% din populație nu are canalizare, iar 30% nu are acces la apă curentă

Conform datelor prezentate, România este departe de obiectivele asumate la nivel european. Foto: Agerpres

Antena 3 CNN organizează astăzi conferința națională „Viață, sănătate, responsabilitate – de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, un eveniment care reunește miniștri, autorități, operatori din domeniu, medici și experți. Tema centrală: accesul la apă potabilă sigură și gestionarea unei resurse esențiale, dar din ce în ce mai limitate.

În cadrul conferinței tema principală va fi importanța testării calității apei, esențială pentru siguranța consumului. În București, analizele realizate până acum confirmă că apa este potabilă și respectă standardele. Totuși, un alt subiect major de discuție îl reprezintă resursa de apă, afectată de secetă și de problemele de infrastructură care limitează accesul populației la apă curentă.

România, mult în urma obiectivelor asumate

Conform datelor prezentate, România este departe de obiectivele asumate la nivel european. „Cred că e foarte important să ne dăm seama cât de departe suntem de obiectivul pe care ni l-am asumat, și în scris, dar care era obligatoriu și ca nivel de dezvoltare a României. 40% din populația României încă nu are acces la canalizare, 30% din populația României nu are sursă de apă curentă. Asta ca să știm cum stăm din perspectiva statistică, dar dincolo de ea e limpede că fără dezvoltarea unei astfel de infrastructuri n-ai cum să ridici zone întregi din țară care se depopulează, care riscă să rămână în subdezvoltare”, a explicat Ursu.

El a adăugat că România se află într-o continuă presiune din partea Comisiei Europene: „Suntem, în același timp, într-o căutare continuă de rezolvări, pentru că procedurile de infringement sunt peste noi. Plătim amenzi, deci nu numai că suntem în urmă, ci plătim și amenzi.”

România, în pragul unei crize de apă

Moderatorul conferinței a avertizat că lipsa unei educații în utilizarea apei și risipa ar putea avea consecințe grave în anii următori. „Suntem într-o criză de apă pe care încă probabil puțină lume o conștientizează, dar care s-ar putea să aibă efecte majore asupra României în următorii ani. Nu știm să gestionăm resursele, risipim foarte mult, nu avem educația în a o utiliza așa cum trebuie. Irigăm cu apă potabilă, consumăm aiurea în casă sau în industrie. Ori toate aceste lucruri trebuie să se schimbe. Suntem la punctul zero. Dacă de aici încolo nu reușim să conștientizăm toate aceste lucruri, s-ar putea ca riscurile pentru România să fie foarte mari.”

Chiar dacă ploile din ultimele săptămâni dau impresia unei normalizări, Ursu avertizează că realitatea este alta: „Faptul că plouă afară nu înseamnă că am scăpat de secetă. Faptul că avem în continuare râuri și amenajări de apă sub nivelul anterior nu înseamnă că suntem aproape de aceste obiective.”