De la riscuri la soluții: cum poate România să transforme criza apei într-o șansă de dezvoltare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat importanța stabilirii clare a condițiilor tehnice înainte de emiterea acordurilor de mediu. Foto: Getty Images

Antena 3 CNN a organizat vineri conferința „Sănătate, viață, responsabilitate – de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, un eveniment care a adus la aceeași masă miniștri, experți, autorități și reprezentanți ai mediului asociativ. Discuțiile au vizat atât extinderea rețelelor de apă și canalizare, cât și rolul pe care România ar trebui să și-l asume în gestionarea sustenabilă a resurselor de apă.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat importanța stabilirii clare a condițiilor tehnice înainte de emiterea acordurilor de mediu:

„Cu privire la debitele care o să fie acolo, care rămân și cu alte detalii tehnice. Și da, toate aceste lucruri trebuie să fie stabilite înainte să fie dat acordul de mediu, pentru că odată ce l-ai dat și odată ce se finalizează lucrările, dacă nu au fost stabilite clar de la bun început, riști, repet, să faci mai mult rău decât bine.”

Oficialul a vorbit și despre posibilitatea finanțării extinderii rețelelor de apă și canalizare din surse bugetare:

„Trebuie să cădem de acord și la nivel de guvern să trecem mai mult la drumurile respective, dar asta este dorința care cred că are la bază o nevoie esențială a oamenilor, accesul la apă, accesul la canalizare”, a precizat ministrul.

Astfel, proiectele care nu vor mai fi acoperite prin PNRR ar putea fi preluate prin Fondul de Mediu, iar după clarificarea condițiilor de acces la apă pentru comunitățile din jurul hidrocentralelor aflate în stadii avansate, ministerul ar putea emite avize pentru continuarea și finalizarea acestora.

La rândul său, Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei, a atras atenția că tema apei ar putea deveni un veritabil proiect de țară:

„Așa cum spunea și doamna ministru, problemele de mediu, probleme de apă în general, sunt de prea mult timp văzute doar ca niște blocaje, doar ca niște penalități care vin, doar niște avize care trebuiesc cumva îndeplinite. Și cred că este pierdut din vedere la nivel național faptul că în spatele acestor acțiuni este o oportunitate de țară fantastică. Spunea domnul președinte Nicușor Dan zilele trecute că România nu are un proiect de țară. Nu are un proiect de țară, este adevărat, pentru că prea ne dezvoltăm în toate direcțiile, prea ne dezvoltăm haotic, prea încercăm să facem de toate. (…) România trebuie să-și găsească o nișă. Eu cred că problemele de apă și de mediu reprezintă o nișă excepțională pentru a te dezvolta în viitor.”

Concluzia dezbaterii a fost clară: fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, România riscă să rămână mult în urma obiectivelor europene, dar printr-o strategie coerentă resursa de apă ar putea deveni motorul unui proiect de țară solid.