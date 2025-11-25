Imunitate încă din primele zile de viață. Ce opțiuni au părinții pentru protejarea bebelușilor

VSR reprezintă una dintre principalele cauze de spitalizare la copii foarte mici. Foto: Getty Images

Bolile respiratorii continuă să pună o presiune uriașă pe sistemul medical românesc, în condițiile în care numărul cazurilor grave crește de la an la an. Doar în 2020, peste 7% din totalul deceselor raportate au fost cauzate de complicații respiratorii, ceea ce arată cât de vulnerabil rămâne acest segment al sănătății publice. Specialiștii subliniază că prevenția, fie printr-un stil de viață sănătos, fie prin vaccinare, este esențială pentru a reduce numărul de îmbolnăviri severe și impactul asupra spitalelor.

Aceste teme sunt analizate astăzi la conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, organizată de Antena 3 CNN. Evenimentul reunește decidenți din sănătate, reprezentanți ai industriei, experți și lideri de opinie, având ca obiectiv identificarea unor soluții imediate care să sprijine atât pacienții, cât și sistemul medical aflat sub presiune.

Una dintre temele principale ale conferinței a fost imunizarea copiilor mici, în special a nou-născuților, o categorie extrem de vulnerabilă la infecțiile respiratorii.

„Imunizarea nou-născutului și a sugarului este esențială. La nivel european și nu numai la nivel european, și în Statele Unite, dar și în România, există trei soluții de imunizare. Există un anticorp monoclonal clasic, adresat unei anumite categorii de prematuri cu anumite comorbidități, există un vaccin care se administrează mamei, este un vaccin cu administrare maternă, care practic imunizează pasiv ulterior nou-născutul, prin trecerea imunității de la mamă la copil. Imunizează și mămica, dar și copilul. Iar a 3-a soluție existentă este anticorpul monoclonal antiviral cu activitate prelungită, cu imunizare prelungită, care este și în România, și care se administrează copiilor direct din primele zile de la naștere și ulterior pe perioada vieții, oferind o imunizare prelungită de până la șase luni”, a explicat Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead Romania Sanofi.

Aceasta a subliniat că astfel de măsuri sunt extrem de importante deoarece VSR reprezintă una dintre principalele cauze de spitalizare la copii foarte mici.

„Este importantă imunizarea împotriva VSR-ului, deoarece cele mai multe cazuri de spitalizare apar la bebelușii cu zero până la două luni, iar din totalul cazurilor de VSR înregistrate la nivel european, 27% din cazurile de ATI sunt la această categorie de vârstă, cazuri foarte grave, și este păcat, pentru că există soluții de imunizare.”

Ea a precizat că România nu este în urmă la accesul la aceste tehnologii.

„Aceste soluții există și în România, pentru că pacienții români, sau populația din România, pentru că sunt de acord cu ce spunea domnul profesor Streinu-Cercel, este momentul să vorbim despre oameni și persoane, nu doar despre pacienți, persoanele din România, cetățenii României, au acces la aceste soluții, așa cum au toți cetățenii europeni”