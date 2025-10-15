Investiții de 7 miliarde de euro pentru proiectele de apă-canal în România. Care este stadiul lucrărilor

Reprezentanții industriei susțin că apa ar trebui să devină o prioritate națională. Foto: Agerpres

România are resurse importante de apă, însă îi lipsesc strategii clare pentru a le folosi corect. Specialiștii spun că apa este nu doar o resursă vitală, ci și o șansă reală de dezvoltare economică pentru țară. Există multe fonduri europene care pot fi accesate pentru modernizarea infrastructurii de apă, dar pentru asta apa trebuie să devină o prioritate în planurile naționale. De asemenea, proiectele și investițiile trebuie să fie puse în practică mai bine, astfel încât toți românii să aibă acces la servicii moderne și de calitate.

În România sunt în derulare investiții de 7 miliarde de euro pentru proiecte de apă-canal, care vizează racordarea la rețea, dar și modernizarea și extinderea infrastructurii. Sumele nu sunt mici, iar oportunitatea de creștere pe viitor este mare. Din acest motiv, reprezentanții industriei susțin că apa ar trebui să devină o prioritate națională.

„În spatele acestor acțiuni este o oportunitate de țară fantastică. Spunea domnul primar Nicușor Dan, zilele trecute, că România nu are un proiect de țară. Nu are un proiect de țară, este adevărat, pentru că prea ne dezvoltăm în toate direcțiile, prea ne dezvoltăm haotic, prea încercăm să facem de toate. România trebuie să-și găsească o nișă. Eu cred că problemele de apă și de mediu reprezintă o nișă excepțională pentru a te dezvolta în viitor. De ce? Pentru că aici vin constrângeri, pentru că aici vin investiții și pentru că, pentru a dezvolta aceste lucruri, ca să rezolvăm problema de acces la apă și la canalizare, trebuie să fie mult mai mult decât dorință. Ne trebuie constructori care să fie capabili să lucreze”, este de părere Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei.

„De cele mai multe ori, această zonă este văzută ca o Cenușăreasă, este gândită de mulți ca un fel de ”și altele”, un fel de moft – și lucrul acesta o să ne doară. Ulterior am observat că, după ce am intrat în Uniunea Europeană, proiectele au avut, la un moment dat, pe hârtie cel puțin, o inflație, însă extrem de multe dintre ele au fost subevaluate”, a explicat și Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor din Construcții.

Dezvoltarea sectorului a fost luată în calcul și de Guvern, pentru că în ultimii ani au fost adoptate mai multe memorandumuri pentru planuri de investiții, doar că nu au fost puse și în aplicare.

„Sunt două memorandumuri pe această problemă. Aprobate! Vorbim de tot ce înseamnă sectorul de apă și apă uzată. E un memorandum la nivel de Guvern, e condiția favorizantă și trebuia să le punem în aplicare”, a afirmat și Ionel Tescaru, președintele ANRSC.

„Faptul că avem niște hârtii frumoase, de care vorbeam mai devreme, în dosare, în tot felul de sertare pe care nimeni nu le folosește, nu înseamnă că ne-am făcut treaba doar pentru că le-am adoptat. Ci acum trebuie ca cineva să facă lucrurile respective!”, a răspuns Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

„Le-am adoptat... Se spune de apa uzată. Din 2018 trebuia să îndeplinim condițiile la apă uzată, așa cum ne-am angajat”, a continuat Tescaru.

Temele privind sectorul apei au fost dezbătute la conferința România inteligentă: „Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, organizată de Antena 3 CNN.