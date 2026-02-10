Ministrul Agriculturii propune un nou mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor

Propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, ar urma să înlocuiască actuala plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază. Foto: Antena 3 CNN

Cu o inflație de aproape 10% de câteva luni și cu produse alimentare care s-au scumpit cu mai bine de 20% de la un an la altul, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție a statului pentru prețurile tuturor produselor alimentare. Acesta ar urma să se activeze în momentul în care inflația depășește 5%. Propunerea a fost dezbătută la conferința națională Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată de Antena 3 CNN.

Propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, ar urma să înlocuiască actuala plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, care expiră în această primăvară. Propunerea vine în contextul în care prețurile au explodat, dar creșterile au fost mutate pe produse care nu aveau adaosul plafonat.

„Cum se stabilizează și cursul BNR, așa ar trebui să mergem și noi pe același model și la produsele agroalimentare. Dacă inflația este sub 5%, putem merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, magazinele de retail, magazinele de cartier, piețele din România. În cazul în care inflația sare de 5%, să se intervină și să se aplice direct un mecanism de plafonare a tuturor produselor agroalimentare din România”, a afirmat Florin-Ionuț Barbu — ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul conferinței.

Mediul de afaceri nu este de acord cu intervenția statului pe piața liberă, iar producătorii se plâng și de birocrație, și de taxe prea mari.

„Foarte multe instituții îți pun bețe în roate. Așa cum a spus și domnul Popa, dacă vrei să implementezi un proiect pe irigații, mai ales un proiect din acesta local, cred că durează vreo trei ani de zile să-ți obții toate avizele, toate autorizațiile și tot ceea ce este necesar. Și, pe lângă asta, te mai trezești că apare și taxa pe stâlp. La terenul arabil poți să lucrezi pe raza unui mic oraș, unde să te trezești că impozitul pe terenul arabil este de 200 de lei, iar la satul vecin este de 80 de lei, ceea ce practic creează o concurență neloială”, este de părere Cosmin Micu, Procereal Agrosan.

Fermierii cer ca agricultura să fie tratată ca un sector de importanță strategică națională, la fel ca energia sau apărarea.

„Trebuie să ne adaptăm strategia la actualul context, în care totul e cu un semn mare de exclamare din punct de vedere al riscurilor: pierdere de venit la media pe hectar, creșterea datoriilor fermierilor cu 30%, milioane de hectare pierdute pentru agricultură la nivel european, creșterea vârstei pentru că e lipsă de atractivitate în agricultură, un domeniu foarte dificil, milioane de ferme desființate”, spune și Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români.

„Trebuie să ne mișcăm cu toții ca să putem să consumăm produse românești și să ieșim cu ele la export”, a concluzionat Aurel Popescu, președinte ROMPAN.

Antreprenorii din sectorul agroalimentar și decidenții politici au dezbătut cele mai mari probleme din domeniu la conferința națională Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată de Antena 3 CNN.