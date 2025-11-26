Ministrul Sănătății anunță măsuri majore în vaccinarea din România

2 minute de citit Publicat la 09:46 26 Noi 2025 Modificat la 09:46 26 Noi 2025

Toți medicii de familie vor face vaccinări antigripale, iar serviciul se va extinde și în farmacii, spune Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Toți medicii de familie vor face vaccinări antigripale, iar serviciul se va extinde și în farmacii, este anunțul făcut de ministrul Sănătății în cadrul conferinței Antena 3 CNN, acolo unde specialiștii din sănătate au venit cu soluții pentru a preveni formele severe ale bolilor respiratorii.

Pentru a trece cu bine peste sezonul de gripă și viroze, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o serie de măsuri majore ce urmează a fi implementate.

”Pentru extinderea capacității de răspuns și de vaccinare ar fi să extindem vaccinarea și în farmacii. Mi se pare o aberație legislativă să condiționezi un medic să facă vaccinarea de un atestat. Repet, ginecologii nu au voie să facă vaccin HPV, dar ei au voie să facă alte manevre invazive. Acum încercăm să extindem pentru mai multe categorii, inclusiv pentru HPV.

Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vom introduce obligativitatea tuturor medicilor de familie de a semna contractul cu DSP-ul pentru vaccinare”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Prevenția începe de la naștere, însă specialiștii atrag atenția că un calendar de vaccinare pe tot parcursul vieții ar fi de mare ajutor.

”Ar trebui să începem să construim recomandări personalizate pentru profilul pacientului din fiecare specialitate și, în acest fel, vom merge cu educația medicală continuă către colegii noștri medici din celelalte specialități — noi, medicii infecționiști, epidemiologi, cei care avem expertiză în domeniu — și să-i ajutăm să construiască niște ghiduri practic dedicate pacienților cu care vin în contact”, a explicat și Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă, Medic primar boli infecțioase, Președinte al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovarea Sănătății.

Este modul prin care formele grave și decesele provocate de bolile respiratorii pot fi prevenite. Asta în condițiile în care gripa, pneumonia, bronșiolita și tusea convulsivă reprezintă pericole majore, mai ales pentru copii, vârstnici și pacienți cu afecțiuni cronice.

”Putem să evităm cazurile cu spitalizare gravă la sugarii mici și copii. Partea de imunitate o numesc pachetul nou-născutului, acea grijă pe care trebuie să o avem către mămica gravidă, care, la rândul ei, are grijă de copil prin vaccinarea mamei. Vorbim acum de vaccinarea antigripală. Copilul este cel mai important vector. El vine acasă unde găsește nu mai părinți, dar găsește bunici, persoane de o anumită vârstă, care, la rândul lor, pot să fie nevaccinate, în condițiile în care acest vaccin este gratuit”, a concluzionat Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș, Medic primar pneumolog, Medic specialist pediatru.

În anul 2021, bolile respiratorii cronice au cauzat peste 81.000 de decese în România.