Proiecte de apă și canalizare întârziate chiar și 10 ani. Experți: costurile se pot dubla din cauza birocrației

România se confruntă cu probleme majore privind gestionarea resurselor de apă, a infrastructurii și a rețelelor de distribuție. Foto: Agerpres

Deși în România accesul la apă potabilă sigură și de calitate este o prioritate națională, ne confruntăm în continuare cu probleme majore privind gestionarea resurselor de apă, a infrastructurii și a rețelelor de distribuție. Antena3 CNN a organizat astăzi o dezbatere națională care a adus la aceeași masă miniștri, operatori din domeniu, autorități, medici și experți.

Conferința „Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România” și-a propus să aducă răspunsuri și în legătură cu riscurile consumului de apă care nu respectă standardele de calitate.

Marian Varvariche, Director Tehnic UNITIP, a povestit care sunt probleme de care se lovesc companiile, pe lângă birocrație.

”Ne-am confruntat cu toate problemele pe care le putem avea în domeniul acesta și în genere, probleme pe care le pot enumera. De la nivelul identificării nevoii respective, în sensul în care autoritatea, în momentul în care vrea să facă un studiu de fezabilitate, până la obținerea de avize și la licitație propriu-zisă și partea de execuție, ori datorită faptului că la noi birocrația este la un nivel foarte ridicat, toate aceste lucruri se întârzie nepermis. Iar de la momentul la care se identifică efectiv nevoia până la implementarea ei pot trece și foarte, foarte mulți ani, poate să ajungă până la 10 ani, lucru care clar poate să dăuneze efectiv implementării din cauza aceste inflații pe care noi o trăim cu toții în România, și anume faptul că dacă am avut o medie de 10% an și avem o întârziere de 10 ani, atunci înseamnă că valoarea proiectului se poate dubla efectiv”, a declarat Marian Varvariche – Director Tehnic UNITIP după conferință.

”Nu mai spun că între timp pot apărea și probleme logistice, pentru că toate aceste proiecte se intersectează și cu proiecte ale altor autorități, cum ar fi Compania Națională de Drumuri sau proiecte ale autorităților locale. Din punctul meu de vedere, exact cum am spus și mai înainte, cel mai bine ar fi dacă ar exista o viziune generală asupra acestor lucruri în așa fel încât partea de apă, ca și canal, să fie prioritizată, pentru că este primul strat al investițiilor care ar trebui făcut și ulterior să dezvolte celelalte investiții”, a concluzionat el.