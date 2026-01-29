Proiecte strategice pentru 2026. Cum va asigura România energie sigură și prețuri stabile

Nuclearelectrica dezvăluie planuri ambițioase: unități noi și retehnologizare pentru viitorul energetic al țării. Foto: Getty Images

România a traversat una dintre cele mai dificile perioade de iarnă din ultimii ani, care a dus la creșterea consumului de energie și la sporirea importurilor de gaze naturale. Cum vom ieși din iarnă, care vor fi noile prețuri și ce se întâmplă dacă dispar plafonările pentru tarifele la gaze? Răspunsurile au fost oferite în cadrul conferinței organizate astăzi de Antena 3 CNN, „Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026”.

Specialiști în domeniu, alături de Ministrul Energiei și de președintele român al Autorității Europene de Reglementare în Domeniul Energiei, au discutat continuarea marilor proiecte de investiții și efectele acestora asupra economiei românești.

„Obiectivele noastre de investiții pentru anul curent sunt cel puțin la fel de ambițioase ca anul trecut. Am fost unul din liderii investiționali la nivelul României, cu un program de peste 3 miliarde de lei. Anul acesta ne păstrăm aceeași țintă, cu o aderență de peste 95%”, a declarat Mihai Laurențiu Gioara, Director General Adjunct Comercial și de Dezvoltare Nuclearelectrica S.A.

El a precizat că anul acesta există câteva zone critice: „Prima zonă critică este aderența la graficul de proiect pentru retehnologizarea Unității 1, cel mai important proiect strategic pentru România și pentru menținerea unui viitor sustenabil. Al doilea proiect, cel al reactoarelor modulare mici, a ajuns la finele anului trecut la o etapă foarte importantă, cu sprijinul tuturor stakeholder-ilor implicați.”

Gioara a explicat că, în cadrul acestui proiect, etapa FEED 2, au fost elaborate toate analizele și studiile necesare, iar cel mai important, „a fost finalizat studiul de fezabilitate care va permite o decizie finală de investire, programată în cursul lunii februarie a acestui an, pentru care Ministerul Energiei și-a arătat sprijinul prin suplimentarea ordinii de zi”.

Referitor la proiectul unităților 3 și 4, acesta „este în faza doi de dezvoltare. Este foarte important pentru Nuclearelectrica, beneficiază de sprijinul statului român prin acordul de sprijin, iar în această fază se elaborează toată ingineria critică a proiectului. De asemenea, se pregătesc toate documentațiile specifice pentru calendarul de construcții și strategia de procurare, iar după această fază, în anul viitor vom supune o decizie de investiție privind și acest proiect”, a mai adăugat oficialul.