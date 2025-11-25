Sănătatea românilor, sub presiune. Alexandru Rogobete anunță o strategie națională de screening și prevenție

Alexandru Rogobete a explicat că una dintre problemele majore din sistem este reprezentată de lipsa unei utilizări corespunzătoare a infrastructurii deja existente. Foto: Antena 3 CNN

Bolile respiratorii pun o presiune uriașă pe sistemul medical românesc, iar numărul cazurilor grave continuă să crească anual. Doar în anul 2020, peste 7% din totalul deceselor au fost asociate complicațiilor respiratorii, potrivit datelor oficiale. Specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne esențială pentru reducerea riscurilor. Acesta este motivul pentru care cei mai importanți decidenți, experți medicali, reprezentanți ai industriei și lideri din sănătate participă astăzi la Conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, organizată de Antena3 CNN, unde sunt analizate soluții urgente pentru sprijinirea pacienților și a sistemului de sănătate.

În cadrul conferinței, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că una dintre problemele majore din sistem este reprezentată de lipsa unei utilizări corespunzătoare a infrastructurii deja existente.

„Laboratoare, dar și metode de diagnostic prin imagistică sau alte tipuri de echipamente, acestea nu sunt utilizate la capacitatea lor maximă pentru screening și prevenție. Și atunci, întrebarea, sau prin analiza datelor pe care le-am avut la Ministerul Sănătății, am ajuns la o concluzie foarte clară. Și anume că există în țară insule, spitale universitare sau universități care au accesat proiecte cu fonduri europene și fac pentru o perioadă determinată, adică atât cât durează proiectul, tot felul de activități de screening și prevenție. Însă nu există o viziune națională unitară”, a spus ministrul.

Acesta a explicat, totodată, că obiectivul său este crearea unei strategii unice, care să reunească toate eforturile și să le transforme într-un master plan național de prevenție.

„Ce mi-am dorit a fost să luăm din fiecare calup de patologii sau de specialități și să le punem cap la cap, și să realizăm un master plan, o strategie națională de screening și prevenție, care va include bolile cardio și cerebrovasculare, oncologia, bolile rare, diabet, zona de nutriție și zona de boli transmisibile. Și mă bucur să o văd pe doamna profesor Anca Cercel, cu care lucrăm la primul program național de prevenție preexpunere, PrEP. De exemplu, screening-ul prenatal și neonatal”, a precizat Rogobete.

Aceasta strategie ar urma să fie finalizată în linii mari până la sfârșitul anului.

„Eu cred că până la finalul acestui an vom avea cadrul general al strategiei, după care în prima parte a anului viitor va fi elaborat planul de acțiuni pentru fiecare obiectiv general din strategie. O altă componentă din strategie va fi zona de sănătate mintală și zona de vaccinare, pentru că vaccinarea înseamnă tot prevenție. Dar, de data aceasta, am stabilit împreună cu experții și din comunicare să fie integrată în strategia pentru screening și prevenție și să fie legată de fiecare specialitate în parte”, a adăugat ministrul Sănătății.

Rogobete a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în creșterea gradului de vaccinare.

„Încrederea în sistemul de sănătate și în terapiile moderne s-a pierdut în pandemie. Nu trebuie să ne ferim de acest lucru, pentru că în pandemie s-a făcut o greșeală fantastică. Atunci când politicienii s-au gândit că ar fi bine să recomande ei vaccinarea în locul profesioniștilor în sănătate. În momentul acela automat, că așa e în politică, a apărut și zona de antisistem, adică anti-vaccinarea, care nu s-a întâmplat doar în România, s-a întâmplat peste tot în Europa”, a declarat el.