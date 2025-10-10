Cum pot sistemele inteligente de trafic să fluidizeze transportul din București și marile orașe din România

Sistemele presupun sincronizarea semafoarelor și gestionarea în timp real a fluxurilor de trafic. Sursa foto: Hepta

La Salonul Auto București, în cadrul evenimentului Smart Urban Mobility, are loc astăzi conferința Smart Urban Future, organizată de Antena 3 CNN. Evenimentul aduce la aceeași masă experți, autorități și companii inovatoare care caută soluții reale pentru un transport urban mai sigur, mai eficient și mai prietenos cu mediul. Totodată, în cadrul conferinței, sunt recunoscute și premiate proiectele de succes ale administrațiilor locale din întreaga țară.

Unul dintre subiectele centrale ale discuției a fost digitalizarea și integrarea sistemelor inteligente de trafic, care pot ajuta marile orașe să gestioneze mai bine mobilitatea urbană.

”Beneficiind de faptul că avem acces la fondurile europene, fac așa o mică divagație și vreau să vă spun că, din poziția mea de responsabil în Swarco pe tot ceea ce înseamnă sud-estul Europei – vreo opt, nouă țări – trebuie să vă spun că avem condiții de finanțare mai bune decât alte țări. Trebuie doar să știm cum cheltuim banii. Îi putem cheltui, de exemplu, pe un astfel de sistem, despre care nu o să intru în detalii tehnice, ce face fiecare element în parte, dar e clar: se culeg informații, se transmit către un sistem central, unde cel mai important este faptul că putem avea o tehnologie de vârf care să ne ajute să gestionăm orașul. De exemplu, dacă am un eveniment sportiv, un meci pe Arena Națională, pot avea un scenariu de eveniment presetat astfel încât, cu două-trei ore înainte de meci, să ajut transportul public să ducă spectatorii acolo, iar după meci, să-i ajut să se întoarcă rapid printr-un flux optimizat de transport”, a explicat un reprezentant al companiei Swarco.

Aceste sisteme presupun sincronizarea semafoarelor și gestionarea în timp real a fluxurilor de trafic, în funcție de evenimente și de nevoile orașului.

”Sistemele pe care le vedeți aici sunt prezente și în București, dar trebuie să vă spun că ele își găsesc eficiența maximă, mai ales partea de adaptiv – adică momentul în care algoritmul de calcul din spatele sistemului lucrează singur și ia decizii în timp real. La fiecare câteva secunde, se revizuiește politica de trafic din tot orașul. În funcție de scenariile și prioritățile stabilite de administrația locală, se pot acorda, de exemplu, priorități pentru anumite direcții de deplasare. Din păcate, nu peste tot această capacitate adaptivă este utilizată, existând uneori limitări de politici”, a mai precizat reprezentantul Swarco.

Conferința Smart Urban Future pune accent pe viitorul mobilității urbane și pe importanța cooperării dintre administrații, mediul privat și cetățeni pentru a construi orașe mai inteligente, sustenabile și sigure.