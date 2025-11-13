Cum putem adăuga viață anilor. Lecțiile specialiștilor de la Longevity Expo Forum Fest

2 minute de citit Publicat la 11:54 13 Noi 2025 Modificat la 11:54 13 Noi 2025

Sute de participanți au testat și cele mai noi soluții din dermatologie și fitness. Foto: Antena 3 CNN

Cea de-a 3-a ediție a Longevity Expo Forum Fest continuă și astăzi. Aceasta are loc la București și este cel mai amplu eveniment din România dedicat științei longevității, sănătății regenerative și medicinei viitorului. La Biblioteca Națională a României, medici, cercetători, experți și specialiști în știința longevității s-au reunit pentru a explora soluțiile care pot prelungi viața activă și sănătoasă.

Sute de participanți prezenți la eveniment au aflat secretele care ne țin departe de stres și de bolile cronice, însă au testat și cele mai noi soluții din dermatologie și fitness, care ne pot ajuta să avem o viață cât mai sănătoasă și armonioasă.

Organizată de Antena 3 CNN și revista Longevity, a doua zi a Longevity Expo Forum Fest a reunit cei mai renumiți specialiști care ne-au dezvăluit secretele unei vieți echilibrate și frumoase.

„Omul nu este o ființă care poate să stea izolată. Avem nevoie de socializare pentru că avem nevoie să schimbăm între noi energii și emoții. Generăm unii altora emoții pozitive. Acum, când natura s-a schimbat, avem acele culori superbe ale copacilor. În loc să stai să scrollezi în telefon, pe TikTok sau pe diferite medii de socializare, mai bine te bucuri de acele imagini încântătoare, pe care ulterior n-o să le mai găsești peste câteva zile”, a afirmat Prof. Univ. Dr. Radu Ciprian Țincu, medic primar ATI / toxicologie.

Iar una dintre cheile longevității este regenerarea celulară. O astfel de terapie poate fi folosită cu succes „în neurologie, în prevenirea bolilor degenerative și în îmbunătățirea simptomelor asociate cu bolile neurodegenerative. În același timp, pe partea de cardio, aici intervin procedurile care se fac după un infarct, dar și în ortopedie, în repararea cartilajelor și în refacerea osoasă”, potrivit Dr. Lia-Raluca Olari, cercetător în biologie moleculară și consultant în medicina longevității.

Sportul este, de asemenea, esențial pentru corp, minte și suflet.

„Ajungem să facem sport când realizăm că nu este vorba neapărat despre cum arătăm, ci despre cum ne simțim și cum ne face sportul să ne simțim la final de zi. Sportul este unul dintre secretele longevității și ne ajută să avem o viață mai lungă, mai sănătoasă, mai echilibrată, o stare de bine”, susține Ștefana Cosmina, manager de cluburi Health & Fitness.

Îngrijirea pielii este la fel de importantă pentru a ne menține tineri și sănătoși.

„Dacă vorbim despre frumusețea naturală în Coreea, vorbim în primul rând despre o filozofie, iar această filozofie este legată de minte, suflet și trup. Este practic o abordare holistică. Procesul de spălare, pur și simplu de îndepărtare a impurităților care au rămas, este urmat de etapa de tonifiere, de aplicarea serurilor, dar în afară de asta se pune foarte mult accent pe hidratare și, nu în ultimul rând, pe tot ceea ce înseamnă protecție solară – inclusiv iarna”, spune Camelia Cucu, CEO MiGlo.

Longevity Expo Forum Fest continuă și astăzi, între orele 9:00-19:00, la Biblioteca Națională a României, iar publicul are acces gratuit.