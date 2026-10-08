Cum schimbă aplicațiile modul în care parcăm. Peste 3 milioane de utilizatori au ales soluția digitală

amparcat.ro a depășit pragul de 3 milioane de utilizatori și este prezentă în peste 20 de orașe. Foto: Agerpres

La Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București, tehnologia și soluțiile digitale sunt în prim-plan. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN aduce la Romexpo demonstrații și prezentări ale unor aplicații și soluții smart city care transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele.

Pe parcursul celor șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.

Aplicațiile pentru plata parcării se extind tot mai mult în orașele din România. amparcat.ro a depășit pragul de 3 milioane de utilizatori și este prezentă în peste 20 de orașe, unde administrează mai mult de 80.000 de locuri de parcare cu plată.

„Zilele acestea am reușit să depășim borna de 3 milioane de utilizatori, iar în momentul de față ne regăsim în peste 20 de orașe din țară și administrăm undeva la peste 80.000 de locuri cu plată”, a explicat Cezar Tobă, Sales Manager amparcat.ro.

Față de anul trecut, platforma și-a extins portofoliul cu noi orașe, printre care Brașov, Mogoșoaia și Giurgiu, iar planurile de dezvoltare continuă.

„Față de ediția de anul trecut am reușit să adăugăm orașe noi în portofoliu, precum Brașov, Mogoșoaia sau Giurgiu și, evident, avem de gând să ne extindem chiar mai mult până la sfârșitul anului”, a spus Cezar Tobă.

Interesul administrațiilor locale pentru soluțiile digitale de parcare este în creștere, însă implementarea unor astfel de sisteme presupune un proces complex, mai ales în orașele în care există deja alte soluții.

„În momentul de față avem din ce în ce mai multe orașe interesate de aceste locuri de parcare cu plată, dar este un proces întreg pentru a le implementa, iar acolo unde deja există soluții, încercăm evident și noi să venim împreună cu soluțiile deja existente”, a explicat reprezentantul amparcat.ro.

Obiectivul companiei este ca aplicația să poată fi folosită în cât mai multe orașe, astfel încât șoferii să nu fie nevoiți să folosească aplicații diferite de fiecare dată când ajung într-o altă localitate.

„Noi încercăm să ne uităm către viitor și să reușim să aducem amparcat.ro în toate orașele cu parcări cu plată, astfel încât, evident, un utilizator să poată să folosească aceeași aplicație pentru întreaga țară. Ăsta este țelul nostru. Muncim pentru asta și sperăm ca acolo să ajungem în viitor”, a declarat Cezar Tobă.

Digitalizarea nu înseamnă însă doar facilitarea plății pentru șoferi. Datele colectate pot ajuta și administrațiile locale să analizeze mai ușor modul în care sunt utilizate locurile de parcare și să ia decizii pentru optimizarea serviciilor.

„În momentul de față toată lumea se uită spre această optimizare și această modernizare a datelor. Când vorbim de clienți, încercăm să avem mai multe produse pentru ei, dar și să le îmbunătățim pe cele existente. Iar când vorbim de primării, de administrația locală, încercăm să ușurăm întreg procesul de analiză pentru ei”, a explicat reprezentantul companiei.

Platforma urmărește să ofere administrațiilor locale acces mai simplu la date, astfel încât acestea să poată vedea ce funcționează, ce trebuie îmbunătățit și ce soluții pot fi dezvoltate în continuare.

„Încercăm să le scoatem toate datele mai ușor, să vadă ce merge și ce nu și, de acolo, să ne uităm împreună spre ce putem să facem pe viitor”, a concluzionat Cezar Tobă.