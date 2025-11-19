Impozitul care a sufocat companiile românești: Guvernul își dorește eliminarea IMCA

Impactul impozitului minim pe cifra de afaceri asupra bugetului a fost de 2,6 miliarde de lei. Foto: Getty Images

Se reiau discuțiile în cadrul coaliției privind eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, după ce măsura nu a generat rezultatele așteptate. Încasările la buget nu au crescut semnificativ, însă mediul privat a resimțit puternic impactul, ajungând inclusiv la disponibilizări. Ministrul Finanțelor afirmă că este necesară eliminarea tuturor frânelor și aberațiilor fiscale care afectează, în acest moment, relansarea economică.

Impactul impozitului minim pe cifra de afaceri asupra bugetului a fost de 2,6 miliarde de lei, adică aproximativ jumătate de miliard de euro. Deși suma colectată nu este mare, efectele în piață au fost semnificative. Multe companii au făcut disponibilizări, iar altele au apelat la împrumuturi pentru a plăti impozitul, în special în industriile cu cifră de afaceri mare, dar profit redus.

„Vedem o scădere a ritmului investițiilor, a investițiilor străine directe. Trebuie să spunem și că acest impozit nu afectează doar companiile străine, ci afectează și companiile românești, în special”, susține Maria-Gabriela Horga – Președinte Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României.

„Putem spune că statul a păcălit pe termen scurt mediul de afaceri, dar pe termen mediu și lung s-a păcălit singur, pentru că atunci când aplici un astfel de impozit, firmele impactate nu se vor retrage peste noapte”, a adăugat Eugen Remus Negoi – Senator, Membru în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României.

Deși ar fi trebuit eliminat anul acesta, Guvernul a decis să păstreze impozitul pentru companiile cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, deoarece nu avea încă un instrument fiscal alternativ. Autoritățile promit însă că discuțiile pentru eliminarea acestui impozit vor fi reluate.

„Din punctul meu de vedere, am propus eliminarea IMCA. În momentul de față discutăm în coaliție. Sunt convins că toți partenerii de coaliție trebuie consultați, iar rolul nostru, al Ministerului de Finanțe, este să furnizăm argumente și să găsim soluții în acord cu aceștia. Investițiile private, care sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice, sunt sursa prin care se poate relansa economia în 2026 și trebuie să începem cu eliminarea frânelor și aberațiilor fiscale care penalizează relansarea economică a României”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

„Nu cred că putem să eliminăm IMCA din 2026, deși mi-aș dori. De aceea vorbesc de o gradualitate, de aceea vorbesc de o reducere treptată. M-aș bucura dacă, în loc de 0,5%, ar fi 0,25%, și atunci chiar am afecta doar acele companii care sunt sub un prag de rentabilitate de 1,8% sau 1,6%, ceva de genul. Deci chiar acele companii care aproape nu au profit. O să se ia o decizie, probabil în coaliție, săptămâna viitoare”, a concluzionat Tánczos Barna – Viceprim-ministrul României.

Despre efectele acestui impozit și posibilele soluții de corectare s-a discutat în cadrul conferinței naționale Income Magazine Corporate, organizată de Antena 3 CNN.