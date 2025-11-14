Imunitate, echilibru și prevenție: concluziile ultimei zile de Longevity Expo Forum Fest

2 minute de citit Publicat la 15:12 14 Noi 2025 Modificat la 15:12 14 Noi 2025

Cel mai mare eveniment din România dedicat longevității, medicinei viitorului și sănătății integrative – Longevity Expo Forum Fest – și-a încheiat ieri cele trei zile de conferințe, demonstrații live, expoziții și întâlniri cu specialiști de top din țară și din lume. Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity, a atras sute de participanți care au avut acces gratuit la soluții și tehnologii de ultimă generație pentru o viață lungă, sănătoasă și echilibrată.

În ultima zi, experții au pus accent pe importanța imunității, a echilibrului psihic și a unui stil de viață adaptat nevoilor individuale.

„O imunitate începe de la mecanismele simple de apărare ale organismului, cum ar fi pielea și, respectiv, mucoasele, și pe urmă merge mai departe inclusiv în interacțiunea cu lumea microorganismelor. Imunitatea născută pe care o primim de la părinții noștri, în special de la mamă, și în momentul în care noi ne-am născut avem un bagaj tradus în anticorpi pe care îl primim de la mamă. De-aia mama este bine să fie vaccinată în cursul sarcinii”, a declarat Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, medic primar boli infecțioase.

Specialiștii au subliniat și rolul suplimentelor alimentare, recomandând administrarea lor doar la recomandarea medicului.

„Încurajez oamenii să-și achiziționeze suplimentele în urma consultului la un medic, să și le achiziționeze din farmacii sau site-uri autorizate. Sfatul nostru este să-și facă o dozare a vitaminei D, pentru că un aport foarte mare poate duce la o toxicitate mare la nivel hepatic”, a explicat farmacistul diriginte Gabriela Bîscă – Farmacia Catena.

Pentru că frumusețea și sănătatea vin și din interior, experții au vorbit despre beneficiile colagenului și ale combinațiilor care ajută la regenerarea pielii.

„Credeți-mă, se vede într-o lună. În momentul în care începi să iei colagen… eu fac o combinație, recunosc, și iau colagen cu elastină și acid hialuronic. La o lună după ce ai început să iei, tenul este mai suplu, elastic, se așează mult mai bine machiajul, asta este ceea ce vezi pe exterior, dar apoi și din interior te simți foarte bine”, a spus Adina Buzatu, fashion designer.

Zâmbetul, considerat terapie pentru suflet, depinde direct de sănătatea dentară, care influențează întregul organism.

„Dacă avem dinți sănătoși, fără carii, însă avem boală parodontală, gingivită, probleme parodontale, aceste afecțiuni se traduc prin existența unor bacterii care ajung chiar și în circulația noastră. Din circulație ajungem să avem probleme cardiovasculare”, a subliniat Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog și specialist în estetică dentară.

Tot în zona sănătății integrative, experții au atras atenția asupra importanței menținerii unui auz sănătos, în contextul creșterii afecțiunilor auditive.

„Purtarea unui aparat auditiv înseamnă sănătatea creierului. Creierul este stimulat, este mai focusat, este mai activ. Dacă nu purtăm aparat auditiv, ne izolăm social. Putem să intrăm în depresie, nu mai participăm la activități sociale sau fizice, și practic corpul se degradează mai accentuat”, a avertizat Ionuț Ștefănescu, director general Clarfon și specialist audiolog.

Ultima zi a Longevity Expo Forum Fest a demonstrat că longevitatea nu este doar rezultatul progresului tehnologic, ci al unei abordări integrate: imunitate, nutriție, sănătate mentală, prevenție, estetică și echilibru interior.