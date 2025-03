Investițiile în infrastructura rutieră din România au accelerat în ultimii ani: „Puține contracte sunt întârziate”

Până la finalul anului am putea circula pe încă 300 de kilometri de drumuri de mare viteză / Sursă foto: Sorin Grindeanu via Facebook

România ar putea avea anul acesta 300 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Anunțul a fost făcut de ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, la conferința Antena 3 CNN, în parteneriat cu Income Magazine.

Investițiile în infrastructura rutieră au accelerat în ultimii ani, iar pe cele mai importante șantiere autostrada A7, centură ocolitoare a Capitalei, Autostrada Unirii sau drumului expres Brăila-Galați, lucrările sunt în plină desfășurare.

Până la finalul anului am putea circula pe încă 300 de kilometri de drumuri de mare viteză. Autoritățile spun că s-a mai redus și din birocrație, însă tot rămâne problema contestațiilor.

„În ultimii 4 ani aproape lucrurile s-au mai schimbat. Marea majoritate a acestor contestații au fost câștigate de CNAIR fie la CNSC, fie la Curțile de Apel. În momentul acesta, puține contracte sunt întârziate, să spun așa. Avem o întârziere pe A0 și vorbim de lotul trei pe A0 sud, practic ultima secțiune din semi-inelul sudic al Bucureștiului”, a declarat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

„Am avut și eu vreo câteva poziții publice legate de CNSC și cel mai bun exemplu pe care n-am să ratez să-l dau de fiecare dată este cel legat de lotul 3 de pe A7, dintre Ploiești și Buzău, unde CNAIR a dat câștigător, și timp de 1 cei de la CNSC au dat atâtea decizii că peste 1 an, cea finală a fost tot cea pe care am dat-o noi cu un an în urmă”, a declarat ministrul Transporturilor.

Companiile care lucrează în proiectarea și supravegherea lucrărilor rutiere semnalează că mai sunt lucruri de rezolvat.

„Există mai multe elemente care întârzie trecerea terenului din proprietatea, să zicem privată, în proprietatea de stat a Companiei Naționale de Drumuri, prin diferite programe. Semnalul de alarmă pe care l-am tras în 2022 referitor la identificarea proprietarilor pe autostrada Târgu Neamț Iași-Ungheni, am atras atenția că există posibilitatea să avem întârzieri, chiar am avut întârzieri.

Studiul de fezabilitate nu s-a putut finaliza pentru că nu am putut să dau valoarea exactă a suprafețelor”, a declarat Petre Ene, director general adj., companie de inginerie civilă.

„Una dintre optimizările pe care le-aș aduce sau aș continua să mergem în secvența asta este fix aceea de a găsi un dialog cinstit cu beneficiarii, proiectantul sau partea de supervizor să fie implicat încă de la începutul oricărui proiect, tocmai pentru a putea să-și însușească într-un mod oportun tot ceea ce înseamnă partea tehnică”, a declarat Bogdan Andrei, CEO companie de proiectare și execuție.

Conferința națională „România, în sfârșit la drum. Infrastructura rutieră 2025, provocări și oportunități” a fost organizată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Income Magazine.