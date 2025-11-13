Longevitatea se clădește pas cu pas, din copilărie. Specialiștii explică legătura dintre imunitate, afecțiune și durata vieții

Specialiștii spun că longevitatea se poate educa, iar baza acesteia se formează încă din copilărie. Sursa foto: profimediaimages.ro

Într-o societate în care speranța de viață crește, dar calitatea acesteia rămâne adesea fragilă, una dintre cele mai importante întrebări rămâne: când începe, de fapt, longevitatea? Răspunsul vine de la specialiștii reuniți în cadrul conferinței „Longevitatea se clădește la vârste fragede – între copilărie și maturitate. Raționalitate sau cutume?”, desfășurată la Biblioteca Națională a României, în cadrul evenimentului Longevity Expo Forum Fest 2025.

„Protecție înseamnă memorie imunitară, iar longevitatea se bazează pe această memorie imunitară și crește calitatea și durata vieții, dacă ne protejăm de bolile infecțioase prin vaccinare. E o metodă simplă, dar extrem de eficientă. Și celelalte etape de viață sunt importante — să evităm noxele, să evităm expunerea la poluare, să evităm consumul inutil de antibiotice. Iată, săptămâna viitoare va fi săptămâna internațională dedicată rezistenței antimicrobiene și, din păcate, România nu stă prea bine la acest capitol. Așa că longevitatea înseamnă pas cu pas, în fiecare etapă a vieții, să construim ca niște arhitecți”, a explicat Dr. Raluca Ghionaru, medic primar de medicină de familie.

Specialiștii spun că longevitatea se poate educa, iar baza acesteia se formează încă din copilărie.

„Categoric da, dar asta depinde de noi. Știați că un copil lipsit de afecțiune nu crește? El poate fi bine alimentat, dar nu crește, și acesta este un element foarte important. Dragostea, relația părinte-copil este determinantă pentru buna funcționalitate biologică a organismului. E adevărat că, din punct de vedere biologic și imunitar, copilul parcurge niște etape care, din nefericire, după o anumită vârstă, încep să descrească și să-și piardă forța. Dar depinde din nou de noi ce vom face în tinerețe cu copilul — exceptând accidentele, despre care nu avem cum să anticipăm.

Despre stilul de viață, alimentație, somn — foarte important, cea mai bună doctorie a creierului este somnul. Despre activitatea sportivă, despre modul în care controlăm greutatea copilului. Un copil cu un indice de masă corporală crescut, supraponderal sau obez, și merită să menționez că suntem pe primul loc la obezitate infantilă în Europa, are șanse, fără a fi genetic condiționat, să dezvolte hipertensiune, diabet, sindrom metabolic — boli pentru care nu era programat, dar care vor afecta calitatea vieții și durata de supraviețuire.

Va fi marcat de numeroase îmbolnăviri, internări, consumuri de medicamente. Și nu în cele din urmă, nefericirea din suflet reprezintă o componentă importantă, care ne poate deteriora biologic și imunologic și, din nefericire, ne scurtează viața”, a subliniat Prof. Dr. Doina Pleșca, medic primar pediatru.

Astfel, longevitatea nu mai este un concept rezervat bătrâneții, ci un proces de învățare, educație și echilibru care începe din primii ani de viață — o construcție în care știința, iubirea și prevenția devin cei mai importanți piloni ai unei vieți lungi și sănătoase.