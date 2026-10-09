Oraşele viitorului, premiate la Gala Smart Winners of Urban Mobility: 9 trofee pentru inovaţie şi mobilitate urbană

Titlul "România 3.0" a fost câştigat de Primăria municipiului Iaşi la Gala Smart Winners of Urban Mobility. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Cine sunt oamenii și proiectele care vor să schimbe în bine orașele în care trăim? Vineri seară, la Gala "Smart Winners of Urban Mobility" sunt premiate inițiative inovatoare din administrație, energie, mobilitate, infrastructură și tehnologie. Opt proiecte și organizații sunt recunoscute pentru soluții care contribuie la orașe mai inteligente și o mobilitate mai eficientă. Gazdele evenimentului au fost Ana Iorga și Andrei Tomescu.

Oraşele viitorului, premiate la Gala Smart Winners of Urban Mobility

"Titlul pentru Power of the Future este acordat astăzi Băncii Transilvania, liderul sectorului bancar românesc în finanţare durabilă", a anunţat Ana Iorga, iar Andrei Tomescu a adăugat: "Încă din 2023, Banca Transilvania a emis instrumente financiare ESG care direcţionează capitalul către proiecte verzi. Peste un miliard şi jumătate de euro au fost alocaţi prin obligaţiuni sustenabile către 208 proiecte, cu o capacitate totală instalată de 743 de megawati, ceea ce înseamnă o reducere anuală de aproximativ 500.000 de tone de dioxid de carbon".

"Mulţumesc pentru această recunoaştere. Acest premiu ne onorează şi reprezintă munca întregii echipe a Băncii Transilvania. Considerăm că mobilitatea este mai mult decât achiziţie de vehicule şi tehnologie, considerăm că este vorba despre oportunităţi şi despre progres", a declarat Bogdan Drăgoi, director național de vânzări la BT Leasing .

Distincţia "Energie sustenabilă pentru mobilitate" a fost acordată companiei Nova Power & Gas, una dintre cele mai importante companii româneşti de energie, o companie cu capital 100% românesc.

"Aş vrea să îl dedic (n.r.: premiul), în primul rând, acţionarilor care au avut curajul să investească în energie astăzi, în România; faptul că astfel, creează locuri de muncă. Putem să avem un aport destul de însemnat la un domeniu atât de importat, care este energia. Aş dori să mulţumesc finanţatorilor, care au avut încredere în proiectele noastre şi, nu în ultimul rând, echipei care face posibile aceste investiţii. Vă mulţumim, suntem onoraţi", a spus Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas, după ce a primit premiul în cadrul Galei "Smart Winners of Urban Mobility".

Titlul "România 3.0" a fost câştigat de Primăria municipiului Iaşi, unul dintre cele mai avansate din ţară în materie de transformare digitală şi mobilitate inteligentă.

"Câştigător al competiţiei europene Digital Cities Challenge (DCC) în 2017, municipiul Iaşi deţine din 2019 o strategie de transformare digitală elaborată împreună cu experţi ai Comisiei Europene, iar anul acesta a găzduit şi Iași Urban Mobility Summit – dedicat mobilităţii urbane şi metropolitate", a menţionat Andrei Tomescu în cadrul ceremoniei de premiere.

"E o formă de apreciere, sigur, e o muncă colectivă, nu suntem singuri – primăria are mulţi angajaţi, primăria are oameni cu care comunică şi dumneavostră le vedeţi, ceea ce este mai important. Şi mai mult decât atât, acest lucru este şi o cale de a comunica pentru toţi românii, oriunde se află ei: România există, România vibrează, România produce, România poate fi casă pentru români, în primul rând. Vă felicit că puneţi România pe primul loc şi românii, în primul rând. Şi cred că în felul acesta o să ne facem o viaţă mai bună", a declarat Mihai Chirica, primarul muncipiului Iaşi.

Lista completă a premiilor acordate la Gala "Smart Winners of Urban Mobility"