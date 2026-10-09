Smart Urban Future: De la mașina personală la transportul public. Cum vede Sectorul 4 mobilitatea urbană a viitorului. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Cum facem orașele mai curate, mai eficiente și mai inteligente? Astăzi, la Salonul Auto București 2026, în zona Smart Urban Mobility, are loc conferința națională "Smart Urban Future", organizată de Antena 3 CNN. Peste 15 speakeri – lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților, experți în energie verde și specialiști în tehnologie au discutat despre transportul urban al viitorului, infrastructura smart și soluțiile pentru o mobilitate mai curată și mai eficientă. Planurile Sectorului 4 vizează dezvoltarea transportului public, extinderea rețelei de metrou și modernizarea infrastructurii urbane, cu obiectivul de a reduce dependența de autoturismul personal.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Au fost discuţii esenţiale şi cruciale, aici, la Conferinţa Smart Urban Future, organizată în cadrul celui mai mare eveniment auto din România. Vreau însă să tragem câteva concluzii, o am alături de mine pe Violeta Boerescu, purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 4. Te rog să ne spui dacă ne raportăm şi ne referim la mobilitate urbană inteligentă, la ce să ne aşteptăm pentru anul 2027.

Violeta Boerescu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 4: Într-adevăr ne referim la mobilitate urbană inteligentă şi sustenabilă, iar noi, la Sectorul 4, ne referim la o mobilitate care să privească dezvoltarea oraşului într-un mod diferit. Şi să abandonăm cumva ideea aceea de a ne raporta la mobilitate folosind maşina personală şi să ne îndreptăm atenţia şi disponibilitatea către transportul în comun.

Smart Urban Future: De la mașina personală la transportul public. Cum vede Sectorul 4 mobilitatea urbană a viitorului

Ulterior, Violeta Boerescu a mai făcut următoarele precizări în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN: "Nu este întâmplător lucrul acesta, pentru că, în acest moment, Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, derulează cea mai mare investiţie publică, ce are loc în acest moment în România, o investiţie publică, în valoare de 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile. Ele înseamnă extinderea magistralei M4 de metrou, de la Gara de Nord la Gara Progresul, cu 14 noi staţii şi un traseu de aproape 12 kilometri.

Şi este foarte important lucrul acesta, pentru că vorbim despre un proiect metropolitan, un proiect de care vor beneficia toţi cei care locuiesc în Bucureşti. Aşa cum v-am obişnuit până acum şi aşa cum v-a obişnuit echipa Sectorului 4, condusă de primarul Daniel Băluţă, proiectele asumate şi gândite de administraţia locală, fie că ne referim la extinderea magistralei M4 de metrou, fie că ne referim la extinderea magistralei M2 de metrou, un proiect, de asemenea, finalizat, la reabilitarea blocurilor, la şcoli, grădiniţe, la spitale nou construite, toate aceste lucruri vizează beneficiile de care întregul oraş să se bucure".

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, se desfăşoară până duminică în cadrul Salonului Auto Bucureşti & Accesorii 2026. Pe parcursul zilelor dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.