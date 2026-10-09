Băile Herculane, stațiunea unde tratamentul se îmbină cu relaxarea. Băi cu sulf, kinetoterapie și spa

Stațiunea atrage tot mai mulți turiști care vor să îmbine tratamentul cu relaxarea în piscine, saune sau jacuzzi. Foto: Agerpres

Băile Herculane își păstrează tradiția balneară veche de peste 2000 de ani, iar acum este completată de medicina modernă. Apa termosulfuroasă, kinetoterapia, ultrasunetele sau terapiile cu laser fac parte din programele de recuperare puse la dispoziţie vizitatorilor. Stațiunea atrage tot mai mulți turiști care vor să îmbine tratamentul cu relaxarea în piscine, saune sau jacuzzi.

Restorturile din staţiune valorifică o tradiție balneară veche de peste 2000 de ani, alături de medicina modernă.

„Urmează să facem o procedură de ultrasunet. Gelul îl folosim pentru contact, doar pentru contact, nu are și rol ante-inflamator. Procedura se face pe număr, are rol antiinflamator, nu se simte nimic la suprafață pentru că e un curent de frecvență înaltă și acționează doar în profunzime la nivelul articulației. Deci pacientul nu simte absolut nimic decât ca un masaj”, spune un specialist.

Procedurile sunt stabilite în urma consultației, în funcție de nevoile fiecărui pacient și de recomandările medicului. Pe listă se află băi cu sulf, kinetoterapie, curenți terapeutici, aerosoli, dar și terapii laser și Tecar.

„Am pregătit oaspeţilor noștri, pachetul de terapie balneo care cuprinde ultrasunet, curenți, laser, bai galvanilce, cu sulf, cu plante.

Oaspeţii când vin la consultații, au nevoie de biletul de trimitere, beneficiază de zona de la relaxare piscina, de cele două jacuzzi cu apă sărată, cele patru saune cu infraroșu, cu sare sauna afroditei și sauna hercules. De asemenea, avem și camera salină și partea de caldan cu încă patru bazine: grota cu sare, cea cu calciu și magneziu antistres”, a declarat Simona Talpeș, recepționer SPA.

Un program de recuperare urmărește rezultate concrete: mai puțină durere, mai multă mobilitate și activități zilnice desfășurate mai ușor. Cei care vin la Herculane special pentru tratament pot alege sejururi de minimum cinci nopți, cu patru terapii balneare pe zi, prescrise de medicul specialist.

„În aceste hoteluri folosim din izvor propriu apă termosufuroasă pe care în principal o destinăm tratamentelor reumatice, tratamentelor de recuperare post-traumatice sau postoperatorii. Venim și cu servicii de kinetoterapie pentru a completa aceste terapii, iar această apă are și un rol în tratarea afecțiunilor de piele și unor afecțiuni ginecologice, astfel încât plaja pentru recuperare este destul de largă. Ne ajută aici în Herculane și factorii climatici, pentru că aerul ionizat negativ are o calitate comparabilă cu Alpii elvețieni”, a declarat Laura Pătru, specialit PR, resort Băile Herculane.

Stațiunea nu este gândită doar pentru cei aflați la tratament. Există facilități pentru fiecare membru al familiei.

„Avem parte de aqua spalsh pentru copii, că atâta timp cât părinții și bunicii sunt la terapii, cei mici să se poată distra. Avem parte de relaxare pentru adulți prin saune, piscine și alte facilități din categoria SPA”, a mai declarat Laura Pătru, specialit PR, resort Băile Herculane.

Între proceduri, turiștii au acces la piscine, saune, jacuzzi, baie cu aburi sau salină. La Băile Herculane, relaxarea completează tratamentul.