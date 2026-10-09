Intelligent Money Academy, la Suceava. Ce soluții au la dispoziție micile afaceri pentru a trece peste criză

200 de antreprenori au venit după răspunsuri concrete la Intelligent Money Academy / foto: Antena 3 CNN

Formare profesională pe bani europeni, sprijin prin asociere pentru firmele mici și o imagine online construită cu cap, acestea sunt soluțiile de ieșire din criză puse pe masă la Suceava, la Intelligent Money Academy, proiectul Antena 3 CNN, dezvoltat în parteneriat cu IMM România, unde 200 de antreprenori au venit după răspunsuri concrete. La workshop-ul dedicat sectorului horeca, mesajul a fost cât se poate de clar: fără stabilitate și fără un partener de dialog, micile afaceri trebuie să își construiască singure plasa de siguranță.

Stabilitate și dialog. Este exact ce le lipsește acum antreprenorilor, iar semnalul ajunge și la cei care abia visează să devină antreprenori.

„Emitem un mesaj că suntem o țară neguvernată și, de fapt, asta suntem. Ce să înțeleagă un tânăr care el acuma visează, care are o viziune, care are un vis și poate spune da, am să devin antreprenor, fiindcă vreau să fiu propriul meu stăpân.

Dacă el vede că o perioadă atât de lungă nu avem o stabilitate, nu avem dialog. Patronatele au puterea și suportul, ca drept urmare, patronatul IMM Suceava a ieșit din forma asta a declarațiilor: vom face, vom fi. Noi am venit cu chestii reale. Spuneați dumneavoastră că nu avem un consultat fiscal sau juridic.

Din cauza asta micul întreprinzător care poate are unu sau doi salariați n-o să-și permită și atunci trebuie să apeleze la soluții, să-și găsească soluții. Din cauza asta am venit cu formare profesională pe diverse meserii. Am atras studenții care au venit în voluntariat. Pe lângă patronatele noastre, le-am întărit imaginea asta”, a declarat Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor IMM Suceava.

Pentru restaurante, pensiuni și hoteluri o altă soluție ține de imagine. Mulți își aleg locurile pe care le vizitează după ce caută pe Tiktok și pe rețelele de sociale, iar părerea celor care au trecut deja pe acolo cântărește. Ce se publică online rămâne.

„E foarte important, mai ales pentru voi tinerii, să înțelegeți că ceea ce comunicați despre voi de multe ori vă poate afecta. Și atunci cred că trebuie să ne gândim foarte mult, pentru că aceste conținuturi rămân, iată, pe youtube, se întâmplă foarte multe lucruri și de multe ori da, este o modalitate.

Eu vorbesc și din partea mea aici, de multe ori, când călătoresc în străinătate, când ajung într-un loc, caut pe Tiktok, caut pe rețelele de socializare niște locuri pe care să le explorez și da, e importantă părerea oamenilor.

Însă cred că revin și spun că toate aceste lucruri care evoluează odată cu noi și care ne obligă cumva să ne adaptăm la ele, fie că vrem, fie că nu vrem, pentru că facem parte din societatea aceasta care, iată, este imprevizibilă, se schimbă cu viteza luminii, ne pune de multe ori în fața faptului împlinit... să ne oprim puțin în fața lor și să luăm lucrurile bune cu care putem să mergem mai departe. Și atunci, da, folosim rețelele de socializare, dar cred că trebuie să le folosim c inteligența noastră”, a declarat Dana Vasilescu – Inițiator și coordonator program "My Way".

Iar pentru tinerii care vor să intre în business, recomandarea a fost să nu aștepte: să le scrie companiilor în care și-ar dori să lucreze și oamenilor pe care îi admiră.

Tânăr: „Mi-ar plăcea să intru să văd cum se desfășoară o firmă de marketing. Mi se pare că e ceva ce se dezvoltă foarte rapid și foarte interesant”.

Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN: „Ai în minte niște nume de companii?”

Tânăr: „Nu”.

Ana Iorga: „Și ce plănuiești să faci concret? Să vezi care sunt oamenii importanți în domeniu pe care ai putea să-i admiri, care sunt firmele cele mai importante și să le dai mail”.

Tânăr: „Da, cu siguranță”.

Ana Iorga: „Promiteți, cei cu care am vorbit, dar și ceilalți cu care n-am vorbit și n-am aflat astăzi ce planuri au, promiteți că veți face primul pas, să îi trageți de mânecă pe oamenii pe care îi admirați, să scrieți companiilor alături de care ați vrea să stați măcar o săptămână?”

Concluzia întâlnirii: când predictibilitatea nu vine de sus, ieșirea din criză se construiește de jos. Prin formare, asociere și inițiativă.