„Waze-ul orașului”, soluția propusă pentru traficul din București. Cum ar putea funcționa

”Waze-ul orașului” este o aplicație de mobilitate urbană care să folosească datele colectate direct de sistemele inteligente de management al traficului. Sursă foto: Hepta

Cum facem orașele mai curate, mai eficiente și mai inteligente? Astăzi, la Salonul Auto București 2026, în zona Smart Urban Mobility, are loc conferința națională „SMART URBAN FUTURE”, organizată de Antena 3 CNN. Peste 15 speakeri, lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților, experți în energie verde și specialiști în tehnologie discută despre transportul urban al viitorului, infrastructura inteligentă, inteligența artificială și soluțiile pentru o mobilitate mai curată și mai eficientă.

Una dintre problemele majore ale marilor orașe este gestionarea traficului în perioadele în care lucrările de infrastructură îngustează sau blochează anumite artere. Soluțiile inteligente de monitorizare pot ajuta autoritățile să anticipeze aglomerația și să redirecționeze circulația mai eficient.

Radu Dragomir, fondator și CEO Urban Scope, spune că astfel de tehnologii ar putea fi folosite inclusiv în timpul lucrărilor de reabilitare a Pasajului Obor din București, pentru a limita efectele restricțiilor asupra șoferilor.

„Majoritatea proiectelor pe care le-am implementat în țară au fost realizate împreună cu corporația Swarco, cei care oferă soluții funcționale în 130 de țări. Chiar și la standul nostru prezentăm o soluție din Zürich, folosită pentru devierea traficului în zonele în care se desfășoară lucrări.

Noi am câștigat, împreună cu Concelex, licitația pentru reabilitarea Pasajului Obor. Ne dorim ca, atunci când va fi închisă una sau chiar ambele benzi de circulație, să putem menține, pe cât posibil, parametrii de trafic actuali.

Acest lucru ar putea fi realizat prin monitorizarea traficului încă dinainte de începerea lucrărilor. Deja facem acest lucru, deși nu este prevăzut în obiectul proiectului nostru, pentru a demonstra că soluțiile funcționează”, a declarat Radu Dragomir.

Monitorizarea traficului poate fi folosită și în cazul șantierelor pentru reabilitarea liniilor de tramvai, unde restricțiile afectează circulația pe mai multe artere. Prin analiza datelor și identificarea unor rute alternative, traficul ar putea fi distribuit mai eficient pe străzile adiacente.

„Aceste soluții pot fi aplicate oricărui șantier, inclusiv celor pentru reabilitarea liniilor de tramvai. Vedem că sunt foarte multe astfel de lucrări în București. Prin monitorizarea traficului și propuneri concrete de deviere sau de îmbunătățire a circulației pe arterele paralele și adiacente, putem transfera traficul în mod optim și eficient.

În prezent, pur și simplu se fac devieri. Vedem ce se întâmplă pe DN1. Chiar alaltăieri am avut invitați de la CFR, Metrorex și Ministerul Transporturilor, iar Mariana Ioniță spunea că, până în 2029, traficul pe DN1 va deveni aproape imposibil. Și acolo există soluții.

În acest moment, nu avem informații clare despre capacitatea de trafic care poate fi preluată în zonele îngustate de șantiere. Soluțiile există și pot fi puse în aplicare. Urmează să discutăm cu autoritățile”, a explicat fondatorul Urban Scope.

”Waze-ul orașului”

O altă propunere vizează dezvoltarea unei aplicații de mobilitate urbană care să folosească datele colectate direct de sistemele inteligente de management al traficului. Aceasta ar putea oferi șoferilor informații utile pentru alegerea traseului, pe baza condițiilor reale de circulație din oraș.

„În plus, venim cu o soluție mai aplicată, pe care am putea-o numi «Waze-ul orașului». În prezent, avem aplicații care folosesc date de la Google și din alte surse, dar nu avem o aplicație prin care cetățenii să poată utiliza concret datele proprii ale sistemului de management al traficului.

Asta vrem să implementăm în perioada următoare. Este o noutate, iar toate orașele care au deja sisteme inteligente de management al traficului pot aplica această soluție”, a mai declarat Radu Dragomir.