România modernizează transportul feroviar: locomotive care trimit curent în rețeaua națională

Din păcate, energia produsă de aceste locomotive nu este recunoscută în România. Foto: Softronic

La Smart Urban Future, conferință organizată de Antena 3 CNN și Salonul Auto București, experți, autorități și companii din domeniul mobilității urbane s-au reunit pentru a identifica soluții reale de transport inteligent și sustenabil. Evenimentul aduce în prim-plan inovația și recunoaște proiectele de succes implementate de administrațiile locale.

Un reprezentant al companiei Softronic a vorbit despre importanța modernizării infrastructurii feroviare și despre proiectele care aduc România mai aproape de standardele europene.

„La livrările acestor locomotive modernizate pentru CFR Călători, intenționăm ca la începutul anului viitor să finalizăm livrarea celei de-a 19-a locomotive către companie. Că tot s-a vorbit astăzi despre energie verde, toate aceste 19 locomotive modernizate vor avea un sistem de frânare recuperativă, ceea ce va permite pomparea energiei electrice produse la frânare către rețeaua de stat. Din păcate, energia produsă de aceste locomotive nu este recunoscută în România. În schimb, în țările partenerilor cu care lucrăm – Ungaria, Serbia, Slovacia și Suedia – această energie este recunoscută”, a explicat el.

În contextul scăderii volumelor de transport feroviar, compania vine cu soluții inovatoare pentru partenerii din domeniu.

„Vedem că volumele de transport pe calea ferată sunt în scădere și atunci am venit cu o soluție pentru partenerii noștri: să putem oferi posibilitatea de închiriere de locomotive noi, pe care le fabricăm chiar noi”, a adăugat reprezentantul companiei.

Totodată, România devine un jucător tot mai important pe piața feroviară europeană. „Dorim să ne extindem și către Croația și Muntenegru anul acesta. Avem în prezent 22 de locomotive electrice livrate către operatorul de stat suedez, care parcurg anual peste 2 milioane de kilometri în cele mai grele condiții – temperaturi de până la -37°C. Piața suedeză a fost una foarte greu de pătruns, dar oferind un produs fiabil și sustenabil, am reușit să-i convingem că aceasta este locomotiva de care au nevoie”, a mai spus el.

Evenimentul Smart Urban Future subliniază importanța investițiilor în mobilitate durabilă și în tehnologii care pot transforma transportul urban și feroviar într-un sistem eficient, ecologic și adaptat nevoilor moderne ale orașelor.