Sezonul gripal a început mai devreme anul acesta. Avertismentul medicului Adrian Streinu-Cercel

Cel mai mare eveniment dedicat medicinei longevității și sănătății integrative a adus la București trei zile pline de conferințe, demonstrații live, expoziții și dialoguri cu specialiști de top din România și din lume. Una dintre temele principale dezbătute astăzi este imunitatea, considerată prima barieră împotriva bolilor.

Specialiștii prezenți au explicat cum întărirea imunității prin nutriție, echilibru psihic și stil de viață adaptat reprezintă cheia pentru o sănătate durabilă. Medicina longevității se concentrează în mod special pe prevenție și pe gestionarea inteligentă a stresului. Publicul are acces gratuit la eveniment, iar dezbaterile sunt urmărite în direct de participanți și pasionați din întreaga țară.

În contextul sezonului gripal, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, medic primar Boli Infecțioase, a explicat în detaliu ce măsuri sunt necesare pentru protecție:

„Este foarte simplu, din punctul meu de vedere, pentru că a început sezonul gripal ceva mai devreme decât ne-am fi așteptat. Noi în momentul de față avem pe piața liberă virusul gripal A, dar avem și un pic de B, iar singura modalitate sigură de a ne apăra este să ne vaccinăm. Este un vaccin foarte bine făcut, conceput de zeci de ani și care ne protejează.”

Medicul a subliniat că femeile gravide reprezintă un grup cu risc ridicat: „Cine să se vaccineze? În primul rând femeia gravidă, pentru că este la foarte mare risc. Atunci când o doamnă devine gravidă, placenta secretă un anumit hormon care îi inhibă imunitatea. De ce? Ca să poată să mențină și să reducă conflictul dintre făt și propriul organism. Copilul care se formează reprezintă un corp străin în corpul femeii. Este evident că femeia gravidă va fi vulnerabilă dacă nu se vaccinează.”

Adrian Streinu-Cercel a explicat și ce alte categorii trebuie protejate: „Celelalte categorii sunt copilul mic, copilul mare, adultul tânăr, adolescentul, studenții și studentele, adică toată lumea, și evident, bătrânii. Acum, dacă vaccinăm la capete – copiii și bunicii – deja îi protejăm pe cei de la mijlocul nostru, pentru că nu le mai aducem în casă tot felul de nebunii. Știți cum e: ați dus copilul la grădiniță și vedeți că din două în două săptămâni se mai întoarce cu nasul care curge.”

Evenimentul de la București, care se desfășoară pe durata a trei zile, pune accent și pe soluții de sănătate integrativă, prevenție, nutriție și gestionarea stresului, oferind participanților o imagine completă asupra medicinei longevității și a modului în care stilul de viață influențează sănătatea pe termen lung.