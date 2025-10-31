Sorin Chinde: „Avem nevoie de legislație care să permită atragerea capitalului privat în infrastructura feroviară”

Participanții au subliniat importanța investițiilor, a reformelor legislative și a parteneriatului public-privat pentru a revitaliza infrastructura feroviară. Foto: Antena 3 CNN

Digitalizare, trenuri de mare viteză, extinderea rețelei de metrou, conectarea căilor ferate cu porturile și integrarea trenurilor în lanțul logistic național și internațional sunt doar câteva dintre temele și proiectele care pot apropia „în viteză“ sectorul feroviar din România de infrastructura viitorului.

Autorități, experți, operatori și investitori au dezbătut azi cele mai importante direcții strategice pentru sectorul feroviar, în cadrul Conferinței „Viitorul Transportului Feroviar din România”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine.

În contextul provocărilor majore din sistem, participanții au subliniat importanța investițiilor, a reformelor legislative și a parteneriatului public-privat pentru a revitaliza infrastructura feroviară și pentru a transforma transportul feroviar într-un motor real al economiei.

„În primul rând, vreau să menționez că această inițiativă de a avea o conferință dedicată transportului feroviar este lăudabilă, având în vedere problemele cu care se confruntă acest sector și rolul lui în economie, atât pentru mobilitatea pasagerilor, cât și pentru mobilitatea bunurilor produse de economia națională”, a declarat Sorin Chinde, vicepreședinte GRAMPET Group, după conferință.

El a subliniat că dezvoltarea infrastructurii feroviare trebuie să rămână o prioritate națională, însoțită de măsuri concrete de modernizare și de implicare a capitalului privat:

„Ca și probleme, așa cum au fost menționate aici de către vorbitori, avem clar prioritar dezvoltarea infrastructurii feroviare, continuarea programelor de reparații și, bineînțeles, modificări legislative care să ne permită să aducem capital privat în zona infrastructurii feroviare, prin concesionarea secțiilor pe care infrastructura nu le poate întreține astăzi.”

De asemenea, Chinde a explicat că România ar putea valorifica mai eficient infrastructura existentă prin proiecte integrate feroviar-rutiere și investiții în logistică modernă:

„De ce nu, crearea unor noi zone de conectivitate feroviar-rutier, prin punerea în valoare a actualelor stații de triaj, care sunt destinate traficului de vagoane izolate ce nu mai există astăzi în România. Prin intermediul unor asocieri public-private sau de altă natură, aceste zone pot fi repuse în funcțiune, în sensul că se pot construi stații, terminale intermodale și, bineînțeles, centre logistice.”

Potrivit reprezentanților industriei, investițiile în infrastructura feroviară, digitalizare și logistică intermodală sunt esențiale pentru creșterea competitivității României și pentru integrarea sa eficientă în rețeaua europeană de transporturi.