Suplimentele alimentare care pot provoca hepatotoxicitate: ”Niciodată nu se administrează fără un sfat medical”

2 minute de citit Publicat la 14:28 12 Noi 2025 Modificat la 14:28 12 Noi 2025

Radu Țincu atrage atenția că suplimentele alimentare trebuie administrate doar cu o gândire medicală, similară deciziei terapeutice. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest, eveniment de referință pentru sănătatea regenerativă, longevitate și progresul în medicină, continuă la București cu o serie de conferințe dedicate științei longevității și medicinei viitorului.

În cadrul conferinței „Suplimente alimentare și terapii complementare”, participanții au avut ocazia să afle de la specialiști care este rolul real al suplimentelor alimentare în prevenirea bolilor cronice și menținerea sănătății pe termen lung, dar și ce riscuri pot apărea în cazul utilizării lor necontrolate. Publicul are acces gratuit la toate sesiunile evenimentului, care promovează educația medicală și responsabilitatea în alegerile legate de sănătate.

Unul dintre invitații principali a fost Prof. Univ. Dr. Radu Ciprian Țincu, medic primar ATI și toxicolog, care a avertizat asupra pericolelor automedicației și a administrării necontrolate a suplimentelor.

„Rostopasca este un factor care, folosit în exces, în cantități mai mari decât ar trebui, poate produce hepatotoxicitate. De asemenea, unele vitamine administrate în exces pot produce, prin acumulare, fenomene de hepatotoxicitate. Am avut inclusiv pacienți care au dezvoltat toxicitate după ce au luat, o perioadă lungă de timp — vorbim de ani de zile — suplimente cu argint coloidal. Le-am măsurat nivelul de argint plasmatic și el a fost peste limitele normale, cu fenomene de toxicitate induse de către acest element”, a explicat medicul.

Profesorul atrage atenția că suplimentele alimentare trebuie administrate doar cu o gândire medicală, similară deciziei terapeutice.

„Cred că totul trebuie făcut cu o gândire medicală — aici este principalul lucru. Suplimentele nu se iau de pe raft, nu se pun în coș de-a valma și nu se administrează fiecare cum își imaginează, din propria convingere. Este nevoie de o gândire medicală, asemănătoare deciziei terapeutice. Medicul prescriptor de fitoterapie gândește din punct de vedere al fiziopatologiei — adică ce dorește să corecteze din evoluția bolii respective cu acel extract sau supliment alimentar. Niciodată nu se administrează fără o logică medicală în spate”, a precizat Prof. Țincu.

El a subliniat și importanța calității suplimentelor și a responsabilității producătorilor.

„Un alt element important, din punctul meu de vedere, este asumarea de către producători a bunelor practici în producție. Aceste bune practici sunt criterii foarte stricte care guvernează zona farmaceutică, iar unii producători de suplimente au investit foarte mult în cercetare și în liniile de producție, alegând să aplice aceste norme voluntar.

Acestea ne garantează eficiența și compoziția suplimentelor, ne asigură că ele nu conțin elemente toxice și că producătorul respectă inclusiv partea de monitorizare post-market. Există deja companii care au pe site o secțiune unde pot fi raportate evenimente adverse, astfel încât acestea să fie analizate și incluse ulterior în prospect.

Deci, la decizia de a cumpăra un supliment, ar trebui să conteze și asumarea producătorului că respectă bunele practici în producție”, a concluzionat toxicologul.

Prin acest dialog deschis între cercetare, medicină și industrie, Longevity Expo Forum Fest promovează un mesaj clar: longevitatea și sănătatea de durată nu se bazează pe produse-minune, ci pe informare corectă, prevenție și decizii responsabile, ghidate de specialiști.