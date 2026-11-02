Un elev din Cluj, premiat la „Winners of the Future” 2026 pentru tehnologia prin care anticipează furtunile solare „cu 8 ore înainte”

1 minut de citit Publicat la 11:22 02 Noi 2026 Modificat la 11:43 02 Noi 2026

Bogdan Bora, un elev din Cluj, premiat de Antena 3 CNN. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul „Vocația învingătorilor”, acordat de Proger Global Network, l-a primit Bogdan Bora, un elev din Cluj, pentru dezvoltarea unor metode capabile să anticipeze furtuni solare chiar și cu 8 ore înainte de producerea acestora.

De la autostrăzi și căi ferate la restaurarea monumentelor istorice, Proger Global Network îmbină performanța inginerească și respectul pentru patrimoniu. Alina Doroftei, director adjunct Proger Global Network, i-a oferit premiul lui Bogdan.

„Tema acestei seri ne spune că tehnologia înseamnă evoluție, iar oamenii dau sens. Bogdan este cel care dă sens în această seară și nu numai. Pe această cale, îi felicit și pe ceilalți concurenți. Aleg să premiez cutezanța, inteligența, pe Bogdan, care a reprezentat România în peste 20 de competiții internaționale.

La Proger Global Network lucrăm în infrastructură și tehnologie. Consider că orice construcție solidă pleacă de la o idee pusă în practică și dusă până la capăt, exact ceea ce face și Bogdan”, a spus Doroftei.

Bogdan Bora, un elev din Cluj, a explicat că poate măsură perturbările din ionosferă cu stațiile lui și, cu ajutorul lor, poate vedea „cu 8 ore înainte fiecare furtună solară”.

„Ne-am dezvoltat mai multe metode de a vedea activitatea Soarelui. Soarele este alcătuit din foarte multă materie foarte energetică, care emite foarte multă energie către Pământ, cum ar fi lumina, dar și aceste furtuni solare.

Ele provoacă mai multe perturbări în ionosferă, iar eu pot să măsor aceste perturbări cu mai multe stații de-ale mele și, așa, pot să văd cu 8 ore înainte fiecare furtună solară, care poate să fie foarte dăunătoare pentru infrastructura electrică a unei țări sau chiar a unui oraș sau a întregii planete. Contează cât de puternică este această furtună”, a explicat Bogdan Bora, elev la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj.