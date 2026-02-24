Aer condiționat 9000 24000 BTU oferte Gree și Yamato

Pentru livinguri și camere de zi cel mai bun aparat de aer condiționat este aparatul de aer condiționat 12000 BTU. foto: pexels.com

Pentru a putea alege un aer condiționat potrivit nevoilor reale, va fi necesar să decizi între un aer condiționat cu putere 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU sau 24000 BTU. eMAG, Altex, Dedeman, dar și evoMAG au prețuri avantajoase la aparatele de aer condiționat. În stocul evoMAG vei regăsi și cele mai bune aparate de aer condiționat Gree și Yamato, pe lângă branduri ca Midea, Bosch, Samsung, Daewoo. Ofertele de preț pot include și montarea aparatului de aer condiționat.

Aer conditionat 9000 24000 BTU: ce aparat de aer condiționat alegi?

Un aer conditionat 9000 BTU este un AC cu o capacitate de răcire de aproximativ 2,6 kW și este recomandat pentru camere mici, dormitoare sau birouri de dimensiuni reduse de până în 15-20 mp.

Pentru livinguri și camere de zi cu suprafață de 25-35 mp, cel mai bun aparat de aer condiționat este aparatul de aer condiționat 12000 BTU. Aparatul de aer condiționat 12000 BTU are eficiență ridicată doar pentru spații de dimensiuni medii. Dacă este montat într-un spațiu prea mic, poate produce condens. Dacă este montat într-un spațiu mai mare, va lucra mai mult și va consuma, în consecință, peste medie.

Pentru spații deschise, camere mari sau chiar home cinema de până în 40-60 mp, recomandăm ca soluție de răcire eficientă aparatul de aer condiționat 18000 BTU. Aerul condiționat 24000 BTU rămâne eficient pentru suprafețe de peste 60 mp, dar nu mai mari de 90 mp. Este o soluție pentru spațiile rezidențiale, pentru camerele mari open space, precum și pentru apartamente foarte mari.

Iată prin ce se fac remarcate modelele de aparate de aer condiționat de la Gree si Yamato:

● Sunt aparate de aer condiționat de tip split: unitatea interioară răcește aerul, iar unitatea exterioară evacuează căldura în exterior, această configurație asigurând eficiență energetică bună și funcționare silențioasă

● Clasa energetică A++ sau A+: cu cât clasa este mai ridicată, cu atât un aparat de aer condiționat consumă mai puțin curent pentru aceeași capacitate de răcire, costurile cu electricitatea sunt mai mici, impactul asupra mediului mai redus

● Freon R32: un freon modern, eficient energetic și cu potențial de încălzire redus, mai ecologic, cu performanță mai bună la același consum

● Compresor Inverter: ajustează viteza compresorului în funcție de temperatura dorită, menține temperatura constant, reduce fluctuațiile și pornirile bruște, economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului

● Funcție de dezumidificare: reduce excesul de umiditate din cameră, prevenind senzația de aer greu și disconfortul termic

● Filtre de aer eficiente: filtrarea crește calitatea aerului și protejează sănătatea prin filtrul anti-praf care reține particulele mari de praf și polen, filtrul antibacterian care reduce bacteriile și microorganismele și filtrul de carbon activ care elimină mirosurile neplăcute

● Modele cu pompă de căldură: rezistă la temperaturi de până la -15°C și +43°C, ideale pentru încălzire în perioadele de primăvară și toamnă, nu doar pentru răcire

● Nivel de zgomot unitate interioară de 24–36 dB: silențiozitate maximă

● Control și conectivitate prin telecomandă și aplicație Wi-Fi: setarea temperaturii și setarea programelor se poate face de la distanță

● Dimensiuni și greutate: unități interioare de până în 8–12 kg și exterioare de până în 28–38 kg, suficient de compacte pentru a fi integrate discret în cameră și pe balcon

● Funcții suplimentare ca funcția autorestart, mod sleep, mod eco, cronometru programabil, ionizare, mod turbo disponibile: sporesc confortul și eficiența aparatului

● Garanție producător de 5 ani pentru compresor și 2–3 ani pentru unitatea interioară: investiție pe termen lung, fără grija că modelul de aparat de aer condiționat nu va putea fi înlocuit

Aer condiționat 9000 BTU performanțe: ce funcții să cauți pentru performanță maximă?

Experiența de utilizare este dictată nu doar de datele tehnice și puterea unui aer condiționat. Pe lângă acestea, un rol foarte important îl ocupă funcțiile disponibile pe aparatul de aer condiționat, dar contează și cât de silențios funcționează aparatul.

● Aer condiționat 9000 BTU: răcire rapidă în camere mici, zgomot 24–28 dB

● Aer condiționat 12000 BTU: răcire uniformă în camere medii, zgomot 26–30 dB

● Aer condiționat 18000 BTU: răcire pentru camere mari, zgomot 30–34 dB

● Aer condiționat 24000 BTU: răcire eficientă în spații mari, zgomot 32–40 dB

Funcții importante pe un aer condiționat:

● Inverter: ajustează viteza compresorului pentru temperatură constantă și consum redus

● Control Wi-Fi: permite setarea temperaturii și programelor direct de pe telefon

● Mod Sleep: optimizează temperatura și reduce zgomotul pe timpul nopții

● Timer programabil: setare automată pentru pornire și oprire

● Auto-restart: repornește automat aparatul după o pană de curent

● Dezumidificare: menține aerul uscat, ușor de respirat

● Filtrare avansată: elimină praful, alergenii și mirosurile neplăcute

Funcții suplimentare avansate care aduc un plus de confort:

● Funcția I Feel: senzorul prezent în telecomandă ajustează temperatura exact acolo unde ești

● Autocurățare: reduce acumularea de praf și previne formarea mucegaiului

● Funcția de ionizare sau generatorul Cold Plasma: asigură un mediu mai curat și mai sănătos

● Modul Turbo: răcire rapidă în câteva minute

● Eco Mode: consum minim de energie în perioadele mai blânde

Aer conditionat 9000 24000 BTU preț și disponibilitate: cât costă aerul conditionat în funcție de BTU

Prețul pentru un aer condiționat poate fi influențat de capacitatea BTU de răcire, brand, dar și de locul de unde decizi să achiziționezi un aer condiționat. La evomag, prețurile la aparatele de aer condiționat Gree și Yamato sunt foarte avantajoase.

Acestea sunt disponibile spre livrare imediat și, la nevoie, se poate alege și un aer condiționat cu montaj inclus în preț, o echipă specializată urmând să se ocupe de montarea aparatului de aer condiționat. Orientativ, prețurile pornesc de la 1700-1800 de lei și pot ajunge la 7000 de lei pentru un aer condiționat 24000 BTU.

Pentru aer condiționat preț exact, verifică oferta actuală pe evomag.

Întrebări frecvente despre aer condiționat

Ce înseamnă BTU la un aer condiționat?

BTU înseamnă puterea de răcire și dictează cât de mult aer poate răci aparatul de aer condiționat într-o oră. Cu cât aparatul are mai mulți BTU, cu atât acesta este mai mare.

Ce capacitate BTU aleg pentru 20 mp?

Pentru 20 mp, alege un aer condiționat 9000 BTU.

Ce capacitate BTU aleg pentru 25-35 mp?

Pentru 25-35 mp alege un aer condiționat 12000 BTU.

Ce capacitate BTU aleg pentru 45-60 mp?

Pentru 45-60 mp alege un aer condiționat 18000 BTU.

Ce capacitate BTU aleg pentru 60-90 mp?

Pentru 60-90 mp alege un aer condiționat 24000 BTU.