Mulți utilizatori estimează consumul unui aer condiționat Yamato 12000 BTU la 2-3 kWh/oră. Această valoare ar fi corectă doar pentru modele vechi de tip on/off, fără inverter, sau pentru utilizare în condiții complet improprii. eMAG, ClimaZone, Flanco și evomag au aparate de aer condiționat eficiente cu inverter. Evomag se remarcă prin stocurile proprii și livrarea rapidă, dar și prin pachetele promoționale la aparatele de aer condiționat cu montaj inclus în preț.

Aer condiționat Yamato 12000 BTU: cât se crede că consumă și cât consumă în realitate

Un aer conditionat Yamato 12000 BTU, dacă este montat într-o încăpere cu suprafața maximă de 35 mp, are un consum redus, mai ales dacă este un aer condiționat inverter. Cel mai des întâlnit mit despre aparatul de aer condiționat 12000 BTU este că are un consum mare de energie, pentru că este un AC puternic. În realitate, puterea mare permite atingerea rapidă a temperaturii dorite, după care consumul scade semnificativ.

Un aer condiționat 12000 BTU nu consumă între 2 și 3 kWh/oră dacă este montat corect și are funcții și specificații care îmbunătățesc performanța.

De fapt, un aer condiționat Yamato 12000 BTU inverter, instalat corect, într-o încăpere adecvată, nu consumă 2 și 3 kWh/oră cum se crede, ci consumă:

● 0,9 – 1,1 kWh/oră în regim de răcire constant

● 0,3 – 0,5 kWh/oră după atingerea temperaturii setate

● consum lunar mediu în regim de folosire 8 ore/zi: 70 – 90 kWh

Cum trebuie să fie încăperea pentru consum optim cu aer condiționat Yamato 12000 BTU:

● Suprafață recomandată: 25-35 mp

● Înălțime standard: 2,4 – 2,6 m

● Izolație: pereți izolați, ferestre termopan, fără infiltrații de aer cald

Factori care cresc consumul:

● orientare sudică fără protecție solară

● suprafețe vitrate mari

● lipsa jaluzelelor sau a draperiilor

● electrocasnice care degajă multă căldură

Poziționarea incorectă a unității interioare duce la:

● distribuție inegală a aerului

● funcționare mai lungă

● consum energetic mai mare

Următoarele funcții aer condiționat 12000 BTU reduc consumul de energie:

● Tehnologia inverter

Reglează continuu viteza compresorului în funcție de necesarul termic, evită opririle și pornirile bruște, care sunt cele mai mari consumatoare de energie, menține temperatura setată fără vârfuri de consum. Consumul este mai stabil, economiile cu până la 30–40% mai mari față de aparatele on/off.

● Modul Energy Saving sau Eco Mode

Limitează automat puterea maximă a aparatului pentru a reduce energia necesară pentru răcire/menținere, ajustează temperatura internă și fluxul de aer pentru a obține confortul dorit cu resurse minime.

● Senzorii de prezență

Detectează dacă în încăpere sunt persoane active sau dacă nu este nimeni în jur. Reduc automat puterea unității atunci când nu există mișcare sau cresc temperatura cu 1–2°C până la revenirea unei persoane.

● Control Wi-Fi/Smart App Control

Permite controlul de pe telefon, din aplicația mobilă, astfel poți opri/porni aparatul de la distanță și regla temperatura înainte de a ajunge acasă și evita funcționarea la parametri nepotriviți.

● Timer

Permite setarea orei de pornire și oprire a aparatului, evită funcționarea inutilă atunci când nu este nimeni acasă sau pe timp de noapte când nu este nevoie de răcire. Consumul este controlat exact pentru intervalele când ai nevoie de climatizare.

● Flux de aer optimizat

Ajustează automat direcția și distribuția aerului în încăpere, ciclurile de funcționare sunt mai scurte și consumul de energie mai mic. Aerul este distribuit mai eficient, ceea ce reduce timpul necesar pentru răcire uniformă.

● Restart automat cu memorarea setărilor

La o pană de curent, un aer condiționat Yamato 12000 BTU repornește automat cu setările precedente. Nu există riscul de porniri manuale greșite sau setări de temperatură nepotrivite care duc la consum excesiv.

● Dry Mode/Funcție de dezumidificare

Reduce umiditatea din aer înainte de a scădea temperatura. Elimină senzația de disconfort termic, fără a folosi răcire intensivă și asigură confort sporit cu consum de energie diminuat.

● Ventilator cu viteze multiple

Permite ajustarea vitezei ventilatorului exterior și interior, vitezele mai scăzute consumă mai puțin curent și totodată funcționează eficient pentru menținerea temperaturii. Această funcție aduce economii la nivel de unitate interioară, mai ales când nu este foarte cald afară.

● Modul Sleep

Temperatura se modifică treptat pe timp de noapte, se evită răcirea excesivă, reduce în mod automat puterea climei. În orele când nu este nevoie de putere mare de răcire se fac cele mai semnificative economii.

● Filtre cu mentenanță minimă

Filtrele se curăță mai ușor sau automat, menținând un debit de aer optim. Un filtru curat reduce sarcina asupra compresorului și ventilatorului, performanța este mai bună și consumul mai redus pe termen lung.

Aer condiționat Yamato 12000 BTU disponibilitate și preț în România

Prețul unui aer condiționat Yamato 12000 BTU variază în România. Totuși, un Yamato 12000 BTU clasa A++ poate costa mai puțin de 2000 de lei.

Consum aer condiționat Yamato 12000 BTU: cele mai frecvente întrebări

Care este consumul real al unui aer condiționat Yamato 12000 BTU?

Consumul real al unui aer condiționat Yamato 12000 BTU este de 0,9–1,1 kWh/oră, dar poate scădea la sub 0,5 kWh după stabilizarea temperaturii.

Aerul condiționat Yamato 12000 BTU consumă mai mult dacă funcționează continuu?

Nu. Este mai eficient dacă funcționează continuu la o temperatură constantă decât dacă s-ar opri și ar reporni frecvent.

Cât consumă un aer condiționat 12000 BTU pe zi?

Un aer condiționat 12000 BTU consumă între 7 și 9 kWh pe zi, dacă funcționează aproximativ 8 ore.

Cât consumă un aer condiționat 12000 BTU pe lună?

Pe lună, un aer condiționat 12000 BTU poate consuma undeva la 70–90 kWh.

Consumă mai mult un aer condiționat 12000 BTU vara în zilele caniculare?

Da, dacă temperaturile sunt extreme, din cauza că funcționează mai mult la sarcină mai mare.

Aerul condiționat 12000 BTU consumă mai mult noaptea?

Nu, nu consumă mai mult noaptea. Consumul nocturn este de regulă mai mic dacă se activează modul Sleep.