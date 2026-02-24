Cristiano Ronaldo investește 7,5 milioane de dolari în Pro2col™, revoluționara tehnologie digitală deținută de Herbalife

Ronaldo a investit 7,5 milioane de dolari. foto: herbalife.com

Superstarul Cristiano Ronaldo a achiziționat o participație de 10% în HBL Pro2col Software, LLC, o filială indirectă deținută integral de Herbalife, care deține tehnologia Pro2col.

Pro2col este un sistem operațional digital de nouă generație ce are ca scop susținerea sănătății și a unui stil de viață sănătos, într-un mod cât mai personalizat pentru fiecare individ în parte, având la bază o analiză amănunțită a datelor, pentru rezultate măsurabile și sustenabile.

Ronaldo a investit 7,5 milioane de dolari, alături de angajamentul de a furniza servicii și drepturi de sponsorizare pentru Pro2col Software. Implicarea sportivului reflectă încrederea sa în viitorul nutriției personalizate și în ambiția Herbalife de a face wellness-ul personalizat, bazat pe date, accesibil comunităților la nivel global — combinând tehnologia inovatoare cu puterea suportului personal oferit prin comunitatea sa de distribuitori.

Herbalife este partenerul global de nutriție al lui Ronaldo din 2013, promovând împreună excelența în nutriție și performanță sportivă la nivel mondial. Herbalife și Ronaldo au colaborat în trecut inclusiv pentru lansarea Herbalife24® CR7 Drive, o băutură sport formulată pentru a răspunde nevoilor de nutriție și performanță ale sportivilor din întreaga lume.

„Cristiano este un partener valoros, cu care colaborăm de mai bine de un deceniu, iar decizia sa de a deveni acționar în Pro2col marchează un moment important în relația noastră”, a declarat Stephan Gratziani, Chief Executive Officer al Herbalife. „Investiția sa reflectă o convingere comună în puterea nutriției, a datelor, a inteligenței artificiale și a insight-urilor personalizate de a genera rezultate mai bune în materie de sănătate și consolidează încrederea sa în impactul viitor al Pro2col.”

Pro2col utilizează datele unice ale fiecărui individ pentru a construi un plan de wellness specific, bazat pe obiceiuri zilnice și monitorizare inteligentă a nutriției. Platforma se adaptează stilului de viață al fiecărei persoane, făcând wellness-ul simplu și personal.

În centrul său se află Pro2Score, un sistem propriu de scorare a stării de wellness care urmărește progresul în funcție de indicatori-cheie — conceput pentru a oferi claritate, motivație și insight-uri acționabile pentru susținerea unui stil de viață mai sănătos. Pro2col oferă, de asemenea, distribuitorilor Herbalife instrumente și date care îmbunătățesc interacțiunea și suportul oferit clienților, făcând nutriția și wellness-ul personalizate mai accesibile și scalabile.

„După mai bine de un deceniu împreună, relația noastră este construită pe încredere și ambiție comună. Investiția în Pro2col a fost o evoluție naturală — pe lângă faptul că reprezint Herbalife, este vorba despre a contribui la modelarea și dezvoltarea unei platforme care poate schimba cu adevărat modul în care oamenii interacționează cu propria sănătate și stare de bine. Am văzut direct cum Herbalife îmbină știința, inovația și suportul personal pentru a face sănătatea și wellness-ul mai accesibile. Să construim împreună ceva cu impact pe termen lung este ceea ce mă motivează în această etapă a carierei mele.”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Pro2col susține strategia pe termen lung a Herbalife de a deveni o platformă de sănătate și wellness mai conectată și orientată pe date — integrând produse, comunitate, inteligență artificială și capabilități digitale pentru a servi mai bine clienții din întreaga lume.

Herbalife a inițiat o lansare beta strategică, etapizată, a Pro2col, cu obiectivul de a colecta feedback din piață care să sprijine o lansare comercială mai amplă în viitor. Accesul beta este disponibil în prezent pentru distribuitori și clienți din SUA, Canada și Puerto Rico. Herbalife intenționează să extindă accesul beta și în alte piețe internaționale, începând cu anumite piețe selectate din regiunea EMEA în 2026.

